Un homme d’une rare élégance et d’une grande gentillesse, véritable légende de la Haute Couture, vient de quitter ce monde. Je me souviens très bien du soir où les Catroux – lui l’architecte d’intérieur de la rénovation de la Chambre des députés, elle la célèbre égérie d’Yves Saint Laurent – m’ont présenté à Hubert de Givenchy et à son compagnon, Philippe Venet. C’était à l’emblématique restaurant Voltaire situé à Paris. L’établissement vient de disparaître à son tour, comme s’il voulait prendre son envol avec un de ses fidèles clients.

La nouvelle de la disparition du grand couturier sonne une fois de plus le glas d’une mode qui n’avait vraiment rien à voir avec ce qu’on voit défiler désormais sur les podiums et dans la rue. Quelle classe, quelle élégance que celle qu’Hubert de Givenchy avait su insuffler à ses créations d’une stricte mais renversante beauté! C’est Cristobal Balenciaga, le fameux couturier espagnol, auquel le liait pendant plus de trente ans une amitié fusionnelle, qui sera le mentor de Givenchy qui dira de celui qui lui a appris la sobriété des lignes et le mélange des couleurs que c’était sa religion.

Comment ne pas associer le disparu à sa muse de toute une vie, Audrey Hepburn, qui était, comme Jackie Kennedy, une de ses célèbres et fidèles clientes? C’est la robe noire fort épurée portée par Hepburn dans le film Breakfast at Tiffany’s qui a rendu célèbre tant celle qui l’a portée que celui qui l’avait créée. Leur grande amitié a duré jusqu’à la mort de la célèbre actrice dont Hubert de Givenchy a aidé à porter le cercueil lors de ses funérailles en Suisse. La belle Audrey a toujours prétendu que les robes de son ami lui conféraient l’assurance dont elle avait besoin lors de ses apparitions en public.

Hubert de Givenchy avait aussi la main verte, la passion de l’architecture et un goût exquis pour faire de ses demeures et de leurs jardins de véritables bijoux. En témoignent son hôtel particulier d’Orrouer, situé rue de Grenelle à Paris, et son château de Jonchet en Eure-et-Loir, dont les vastes jardins à la française avec leurs parterres soignés et leurs buis sculptés sont d’une renversante beauté.

Pendant de longues années, une admirable amitié a lié Givenchy à Giacometti, le célèbre sculpteur, dont il avait fait la connaissance grâce à Gustav Zumsteg, célèbre fabricant de tissus pour la Haute Couture. C’est Giacometti qui crée alors tout un ensemble de meubles, d’objets et de sculptures pour décorer les domiciles du couturier. Après avoir arrêté ses activités et vendu son empire à LVMH, Hubert de Givenchy s’est également séparé d’une partie de ses collections d’art pour continuer à mener une vie de distingué grand seigneur à côté de son compagnon de toute une vie, Phillippe Venet, couturier doué lui aussi, dont la clientèle de dames d’un certain âge a continué à apprécier ses créations, surtout outre-Atlantique.

C’est lui qui a annoncé le décès dans son sommeil du prince incontestable de l’élégance intemporelle. Selon son désir, ses funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Il n’avait pas comme Line Renaud le rêve d’être inhumé à la Nouvelle-Orléans sur des airs de jazz! Voilà que le cher Philippe Venet doit se sentir bien seul dans l’exceptionnel cadre de vie dont les deux hommes avaient su faire le havre protecteur de leur notoriété et de leur grand amour. Et, en m’associant à sa douleur, je vois réapparaître devant mes yeux l’excentrique Tessy Tesch dans une splendide robe du soir Givenchy, noire à grands pois blancs, avec laquelle elle avait fait fureur lors d’une soirée au Palais grand-ducal.

Pierre Dillenburg