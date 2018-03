A un peu plus de deux ans des jeux Olympiques de Tokyo, les préparatifs s’accélèrent dans l’archipel, et même les fabricants japonais de préservatifs fourbissent leurs armes pour profiter de l’exceptionnelle vitrine offerte par l’évènement.

Depuis des années, des centaines de milliers de préservatifs sont distribués gratuitement durant les JO, notamment au village olympique. Les acteurs japonais du secteur sont déjà sur les rangs, prêts à faire connaître une innovation qui, selon eux, mériterait bien une médaille: un préservatif ultra-mince, avec une épaisseur de seulement 0,01 millimètre. Outre sa finesse, il est fabriqué avec du polyuréthane, une substance tolérée par les personnes allergiques au latex, la matière majoritairement utilisée sur le marché. « Seules des entreprises japonaises fabriquent actuellement des préservatifs de 0,01-0,02 mm », affirme Hiroshi Yamashita, un responsable de Sagami Rubber Industries. « Nous voyons les jeux de Tokyo comme une occasion extrêmement précieuse pour faire connaître au monde cette haute technologie japonaise », ajoute-t-il. Le préservatif a longtemps été la méthode de contraception la plus répandue au Japon, la pilule n’ayant été disponible dans le pays qu’à partir de 1999. Mais, même s’ils font partie des principaux acteurs mondiaux, les champions nationaux sont largement derrière le britannique Durex et l’américain Trojan.

Sagami s’est lancé en 1934 lorsque son fondateur Saku Matsukawa a décidé d’aider les femmes japonaises à éviter des grossesses non désirées, à une époque où la pauvreté et le manque de nourriture hantaient le pays. Mais ses ventes ont commencé à décliner dans les années 2000, notamment à cause du vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre de jeunes restant célibataires. Cherchant à relancer son activité, Sagami a mis au point son préservatif de 0,01 mm, commercialisé au Japon depuis 2013 et ses ventes sont reparties à la hausse, selon les données de la fédération nationale des entreprises du secteur, Condom Kogyokai. « Nous avons eu beaucoup de discussions au sein de l’entreprise pour savoir s’il y aurait une demande pour ces préservatifs de 0,01 mm, alors qu’il y avait déjà des produits de 0,02 mm sur le marché », se souvient Chiaki Yamanaka, qui a contribué au développement de ce nouveau contraceptif. « Mais ils s’est avéré qu’ils sont très populaires chez les consommateurs ». « Les préservatifs sont un moyen efficace d’aider les personnes à se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et plus ils sont fins, plus les hommes sont enclins à les utiliser », explique à l’AFP Tomonori Hayashi, responsable marketing chez Okamoto Industries, qui a commencé à commercialiser son propre exemplaire de 0,01 mm en 2015. « Nous espérons que nos produits seront très appréciés durant les jeux Olympiques », dit-il.

A Pyeongchang cette année, les organisateurs ont distribué 110.000 préservatifs, un record pour des jeux d’hiver, et le comité d’organisation de Tokyo-2020 n’a pas l’intention de déroger à la tradition. « Nous pensons fournir des préservatifs, entre autres articles, au village des athlètes. Mais combien et de quelles marques, cela n’a pas encore été décidé », a indiqué un membre du comité souhaitant garder l’anonymat. Sagami a « travaillé dur pour lancer ses produits de 0,01 mm sur le marché », selon M. Yamashita.

Le fabricant espère profiter du filon olympique et compte augmenter sa production grâce à une nouvelle usine en Malaisie, afin de satisfaire une demande croissante. Dans sa boutique de préservatifs, Condomania, située dans le quartier animé de Harajuku à Tokyo, Koji Negishi, n’a aucun doute sur le futur succès des produits japonais lors de la compétition sportive, en particulier auprès des nombreux touristes attendus dans le pays à cette occasion. « Les préservatifs plus fins que ceux disponibles hors du Japon sont très populaires », souligne-t-il, constatant régulièrement que « beaucoup de visiteurs étrangers viennent ici et achètent des produits japonais ».