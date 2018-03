Il y a près d’un siècle, deux membres du Congrès américain, Reed Smoot et Willis Hawley, lancèrent un projet de loi protectionniste visant à augmenter les taxes douanières sur plus de 20.000 produits importés. L’adoption de la loi Smoot-Hawley en 1930 déclencha des mesures de rétorsion partout dans le monde. Au cours des cinq années qui suivirent, alors que les échanges commerciaux plongeaient de 66%, l’Amérique s’enfonçait dans la Grande Dépression.

La décision du président Trump d’imposer des taxes douanières de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur l’aluminium n’est pas sans rappeler l’incohérence de la loi Smoot-Hawley. S’il ne fait aucun doute que les nations concernées rendront coup pour coup, il est toutefois trop tôt pour répondre à cette question primordiale: cette action unilatérale pourrait-elle engendrer une guerre commerciale?

L’Union européenne a déjà menacé d’imposer à son tour ses propres taxes douanières sur une large palette de produits fabriqués aux Etats-Unis, tandis que le ministre des Affaires étrangères chinois a promis que son pays prendrait les mesures appropriées et nécessaires.

Trump – qui épargne le Canada et le Mexique pour l’instant, alors que Washington négocie actuellement la refonte des accords de libre-échange en Amérique du Nord – laisse la porte ouverte aux négociations avec les partenaires commerciaux individuels. Selon le président américain, les taxes douanières pourraient «augmenter ou diminuer selon le pays» et il se réserve le droit «d’ajouter ou de sortir des pays» de la liste.

En somme, «son administration ne veut que l’équité».

Guidée principalement par la politique intérieure, cette décision pourrait in fine menacer plus d’emplois américains qu’en créer.

Une analyse de Moody’s estime qu’entre 100.000 et 150.000 emplois américains pourraient disparaître en raison de cette initiative de barrières douanières. Trade Partnership, société de consulting spécialisée dans le commerce international, a des chiffres similaires, et avance que cette nouvelle donne pourrait apporter environ 33.000 nouveaux emplois à la sidérurgie américaine mais coûter près de 179.000 emplois à d’autres industries. Ce qui donnerait un pari à 146.000 emplois perdus, soit légèrement plus que le nombre actuel d’employés dans la métallurgie américaine.

Ce raisonnement a sûrement conduit Gary Cohn, principal conseiller économique de Trump, à démissionner de son poste, et plus de cent républicains de la Chambre à exprimer leur désaccord avec ces taxes douanières.

Ignorant ces appels, Trump considère avoir rempli une promesse électorale.

Il reste à voir si l’histoire le jugera pour avoir répété les erreurs de Smoot et Hawley.

Stefan Van Geyt, Group CIO, KBL epb