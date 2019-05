Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Une administration plus proactive, simplifiant les procédures, profilant et formant mieux, collant plus aux réalités de la demande locale. Avril 2019: on compte 15.453 personnes inscrites auprès de l’Administration de l’emploi (Adem). Soit 84 de plus qu’un an auparavant. Etonnant? Plusieurs phénomènes expliquent cette hausse de 0,5%. Il y a eu les inscriptions de bénéficiaires