La Pologne a fait un pas de plus vers son indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie en signant deux contrats avec la société américaine Venture Global LNG pour la livraison sur 20 ans de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le groupe gazier polonais PGNiG a annoncé mercredi à Varsovie que ces contrats, qui confirment un accord préliminaire conclu en juin dernier, portent sur la livraison annuelle de 2 millions de tonnes de GNL.

Ils apportent des garanties de sécurité énergétique à la Pologne, qui est par ailleurs autorisée à revendre ce gaz. « Je ne peux pas dévoiler la valeur des contrats, mais le prix du gaz américain sera de 20% inférieur à celui du gaz russe », a annoncé à la presse le PDG du groupe gazier national Piotr Wozniak.

« Dès 2022, enfin, la Pologne n’importera plus de gaz russe, les livraisons de gaz de l’Est cesseront, Dieu merci », a souligné M. Wozniak lors d’une cérémonie en présence du Premier ministre Mateusz Morawiecki, et de l’ambassadrice américaine Goergette Mosbacher. Cette dernière a souligné que l’administration du président Donald Trump avait pour objectif de faire des Etats-Unis « le plus grand exportateur du gaz liquéfié au monde ». Ces annonces interviennent à la veille des élections municipales et régionales dont le premier tour se tient dimanche.

Le géant gazier russe fournit à la Pologne 10 milliards de mètres cubes par an depuis 1996, selon la Pologne, pour un prix fort, bien plus élevé que celui offert à d’autres importateurs européens. « C’est le premier contrat de cette taille en Europe centrale pour la livraison de gaz américain », s’est réjoui le PDG de PGNiG. Le gouvernement conservateur polonais veut à tout prix s’affranchir des livraisons de gaz russe au nom de l’indépendance énergétique. Il veut s’appuyer tant sur les livraisons de gaz américain que sur celles de gaz norvégien et de gaz liquéfié de Qatar.

Dans cette optique, Varsovie s’oppose fermement au projet du gazoduc Nord Stream 2 acheminant du gaz russe vers l’Europe. Elle le considère comme un moyen potentiel de « chantage politique » de la part de Moscou.