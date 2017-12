Olivier Tasch / Un pavé dans la mare? Evidemment, les accords signés par les Européens avec Tripoli afin de freiner les flux de migrants au départ de la Libye étaient pleins de bonnes intentions. L’une d’elles est la possibilité pour les agences de l’ONU d’intervenir en Libye, de favoriser les rapatriements volontaires et de ne plus faire de la Méditerranée un cimetière.

Le flux vers l’Europe s’est bel et bien tari, les arrivées par la mer en Italie ont ainsi diminué d’environ un tiers par rapport à 2016. Mais à quel prix? Selon Amnesty International, les gouvernements européens sont conscients des «abus» – détention arbitraire, torture, travail forcé, extorsion et même homicide – à l’encontre des réfugiés et des migrants détenus en Libye et s’en rendent complices. Notamment via l’aide au département qui gère les centres de détention en Libye et via la fourniture d’équipements aux garde-côtes libyens qui interceptent les migrants en mer pour les envoyer dans ces centres.

L’intervention des agences onusiennes reste limitée. Les autorités libyennes ne reconnaissent pas officiellement le mandat du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Lequel, par la voix de son Haut commissaire assistant chargé de la protection internationale, lance «un appel désespéré à la solidarité et à l’humanité» face à la situation humanitaire en Libye. Le HCR est désespéré? Sans espoir donc. Plutôt qu’un pavé dans la mare, les accusations d’Amnesty promettent davantage d’être un caillou dans la Méditerranée.