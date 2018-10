Thierry Nelissen / Claude, Xavier, Etienne, Felix, François… Ah, les beaux prénoms chrétiens! Très masculins surtout. A quand des Maggie, Angela, Edith, Indira, Golda, Benazir, Tansu? A moins d’un séisme dont Dieu a juré, par sympathie, de préserver le CSV, il n’y aura pas de Viviane non plus. Noyée dans le jus d’orange, l’ancienne commissaire européenne, qui ne goûtera de bourgogne que le breuvage, à la rigueur, mais pas l’hôtel.

Oui, dans quelques jours, quelques semaines, c’est encore un mâle qui prendra la tête de l’exécutif. Pour la première fois, pourtant, des quotas plus ou moins contraignants ont poussé les partis à présenter deux cinquièmes de femmes sur leurs listes. Mais, bien que ravaudée, c’est toujours la même chaussette politique. Le signe le plus marquant de l’impossible parité, c’est l’extraordinaire photo des têtes de liste libérales: Corinne Cahen… entourée de sept mecs. Blanche-Neige et les Sept Nains, qui vont au turbin en complet bleu marine, hey hoooooo! Le pire, c’est qu’il n’a même pas choqué les communicants, ce déséquilibre: plus c’est gros, mieux ça passe.

Les quotas, c’est bien. Mais la mécanique des fluides sociaux, huilée à la testostérone, n’assure toujours pas une répartition homogène. Il n’était que de voir, lors d’une réunion du CSV comment les candidats, invités à rejoindre Claude Wiseler sur une scène, s’agglomérèrent autour de lui dans une hiérarchie phallocratique aussi impressionnante que spontanée: les mâles dominants au centre, les filles timides aux extrémités. De telles apparences ne peuvent pas être trompeuses.