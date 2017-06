Politique /Jeux dangereux

Thierry Nelissen /On ne peut pas dire que les USA avaient eu beaucoup de flair en soutenant jusqu’au bout le régime du shah d’Iran. Sa fidélité et son aide pour évincer les Britanniques de la région valaient bien quelque aveuglement.

Le retour de flamme sera à la hauteur pour le «grand Satan». Seul Obama parvient à calmer quelque peu l’incendie, après trente-cinq ans, à la faveur d’un accord sur le nucléaire qui permet d’entrevoir une hypothétique normalisation des relations avec la République islamique. Un réel succès diplomatique international… peu apprécié par les faucons du Congrès.

Et voilà Trump, le belliqueux. Dès son entrée en campagne, il fustige et menace l’Iran autant que la Corée du Nord. L’Iran, avec ses 80 millions d’habitants, une influence jusqu’au Liban, et des alliances pas toujours louables, comme avec la Syrie, devrait être vu comme un interlocuteur obligé dans une région particulièrement tourmentée depuis qu’on y puise du pétrole. Trump choisit plutôt d’en faire un adversaire, dans une vision manichéenne que n’aurait pas désavouée Bush fils, autre grand incendiaire du Moyen-Orient. Lors de son déplacement dans la région, Trump ne manque pas de réarmer et rassurer l’Arabie saoudite. Celle-ci, avec d’autres pays du Golfe, choisit aujourd’hui d’isoler le trop influent Qatar… accusé de nourrir le terrorisme. Sunnite aussi, le Qatar a le tort d’être complaisant avec l’Iran chiite. Bref, peu désireux d’être le gendarme du monde, Trump s’est trouvé une vocation de pyromane. Pas mal pour un isolationniste.