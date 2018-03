Maurice Magar / Nos confrères de la radio 100.7 ont révélé des failles inquiétantes dans le système informatique de la Chambre des députés. La commission des présidents, plutôt que d’être interpellée par ce problème considérable et de se poser les questions qui s’imposent, saisit le parquet, évoque des actes criminels et menace ainsi, certes sans les nommer expressément, les journalistes de la 100.7 qui ont agi dans la plus grande transparence et dans l’intérêt général.

La réaction de la Chambre et la teneur d’un procès-verbal, publié par la 100.7, révélant que les présidents des fractions se plaignent du manque d’intérêt des journalistes pour les séances parlementaires alors qu’ils bénéficient de l’aide à la presse, dénotent d’une conception inquiétante du journalisme chez les élus. Non, l’aide à la presse n’est pas une aumône généreusement accordée dans le but d’acheter la fidélité des médias. Elle est une participation du contribuable permettant de garantir la pluralité des opinions dans l’intérêt de ce même contribuable.

Or, tous les médias sont régulièrement confrontés aux appels de politiques mécontents, tentant d’influencer la ligne éditoriale. Parfois, des communicants de ministères passent même des coups de fil pour demander à un journaliste de révéler ses sources parce qu’un article publié la veille a déplu. Espérons que la Chambre essaie simplement de masquer ses propres inepties, même si ce n’est tout de même pas glorieux.