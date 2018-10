Thierry Nelissen / La communication politique est cruelle, quand on est dans l’opposition. Alors que Xavier Bettel étale ses photos avec Merkel, Michel, Guterres et autre Macron – moins avec Trump –, Claude Wiseler dispose de moins de spots pour se donner une légitimité internationale. Au moins, le parti frère belge, le CDH, qui masque aujourd’hui sa raison chrétienne, est-il en l’espèce un support fidèle. Faute de grives, on mange des merles. Les seuls numéros de showbiz animés par Marc Glesener font trop cabaret local.

Et hop, conférence de presse commune à Arlon avec le CDH, projets communs, autocongratulation, et le mot de la fin à Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne, et président du parti belge francophone qui à l’inverse de son frère luxembourgeois, est plutôt en déliquescence. Pas grave, vas-y Benoît! Et de dessiner de Claude Wiseler un portrait d’homme sérieux et responsable. Et de le voir, oui, pas moins que comme «un futur chef d’Etat». Super! Mais de quel Etat? Au Luxembourg, la place est déjà prise. Un certain Henri

occupe le siège, à défaut de trône, et il a une idée très précise sur le nom de son successeur. Alors quoi? Coup d’état? Sonnez le tocsin, faites donner la garde, préparez l’huile bouillante, ouvrez les mâchicoulis. Berg ne se laissera pas prendre sans coup férir.

Analyse faite, il s’agirait plutôt d’un dérapage verbal de Lutgen, remué par sa propre campagne électorale fratricide. Son pataquès a pourtant été répercuté par le CSV qui, à l’approche de la ligne d’arrivée, a oublié un grand principe: la nuance.