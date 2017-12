Le syndicat Vereinigung Cockpit a appelé jeudi à une grève des pilotes de Ryanair en Allemagne à quelques jours de Noël, marquant le premier débrayage pour cette catégorie de personnel dans l’histoire de la compagnie trentenaire.

A l’issue de négociations « sans résultats », le syndicat appelle « tous les pilotes de Ryanair en CDI à faire grève vendredi 22 décembre de 05H01 (04H01 GMT) à 08H59 (07H59 GMT) », ce qui affectera « toutes les liaisons prévues dans les aéroports allemands sur cette période », a indiqué Vereinigung Cockpit (VC) dans un communiqué, sans donner de chiffres précis. La première rencontre prévue entre le syndicat et Ryanair mercredi « a été annulée au dernier moment par l’employeur », qui refusait la présence à la table des négociations de 2 des 5 membres de la commission tarifaire de Cockpit, a expliqué le syndicat. Il en déduit que la volonté de Ryanair de discuter avec les pilotes allemands était une façon de jouer la montre pour éviter un débrayage à l’approche des fêtes de Noël. « Dans l’histoire de Vereinigung Cockpit, il n’était encore jamais arrivé que l’autonomie tarifaire soit ainsi foulée au pied par un employeur », dénonce également Cockpit. La compagnie à bas coûts, confrontée à un vaste mouvement de contestation sociale en Europe, avait amorcé vendredi dernier un virage à 90 degrés en se disant prête à reconnaître des syndicats, au moment où le climat social se chargeait et où elle faisait face à la menace de grèves historiques de ses pilotes en Italie, en Irlande et au Portugal. Jeudi, elle est parvenue à écarter la menace d’une grève imminente dans son pays d’origine, en reconnaissant officiellement Impact comme interlocuteur syndical des pilotes irlandais de Ryanair.