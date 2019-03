Au Tribunal européen, les juges pourraient se retrouver au chômage technique. Les quelques chiffres que la Cour publie sur son activité ne sont pas pour rassurer le contribuable.

Contrairement à ce qu’elle avait toujours prévu pour justifier une réforme très controversée – le doublement du nombre de juges de 28 à 56 –, l’afflux d’affaires devant le Tribunal européen n’a jamais eu lieu. Les chiffres sont stables depuis des années, relève la Cour dans un communiqué. Sociétés ayant maille à partir avec la Commission européenne, entreprises réclamant une marque européenne, étrangers aux avoirs gelés par l’Union européenne ne se bousculent pas. En 2018, le greffe a enregistré 834 affaires. La Cour reconnaît ne pas pouvoir comparer ce chiffre à ceux de 2016 et de 2017, sensiblement plus élevés et dus à des circonstances exceptionnelles: 200 affaires de fonctionnaires européens arrivées quasiment d’un coup lors de la suppression du Tribunal de la Fonction publique, en 2016; une centaine de dossiers bancaires sur un même sujet, mais enregistrés séparément, en 2017. Elle a donc raison de comparer ce chiffre de 834 avec les 831 affaires introduites en 2015. Mais ce qu’elle oublie de dire, c’est qu’à l’époque, elles ont été réparties entre 28 juges. Or depuis 2016, ils sont progressivement arrivés au nombre de 46. Et ils seront 54 en septembre 2019, en excluant les Britanniques. Et c’est là toute la difficulté.

Donc, sur quatre ans, le Tribunal a eu un chiffre stable de nouvelles affaires, mais dans le même temps, deux fois plus de juges à «approvisionner». Depuis des mois, il était connu que les anciens juges partageaient leur portefeuille d’affaires avec les nouveaux venus. La nouveauté est que les dossiers chez les anciens juges seraient maintenant à un stade de la procédure si avancé qu’il leur serait difficile de les confier à un nouvel arrivant dont le portefeuille d’affaires serait trop mince. D’après certaines sources, les juges qui arrivent maintenant, vont devoir piocher dans les affaires enregistrées en 2019. « Si les nouveaux juges se voient accorder les affaires de 2019, ils vont assécher la réserve future des anciens. Si les anciens se servent d’abord, il n’y en aura plus assez pour les nouveaux. C’est le jeu des vases communicants», relève un bon connaisseur du dossier qui n’hésite pas à parler de pénurie. Et il y a plus. Lorsqu’une affaire est donnée à un juge, quel qu’il soit, celui-ci ne peut rien faire pendant plusieurs mois, le temps que les parties s’échangent les pièces de procédure.

Il se dit déjà que les juges, qui se plaignent eux-mêmes de manquer de travail, seraient moins assidus au Kirchberg. Les ordres de mission et/ou activités extérieures, se multiplieraient. Un sujet qui fâche le Parlement européen, lequel a exigé plus de transparence sur leurs va-et-vient sans que la Cour accède vraiment à sa demande.

Peu d’observateurs misent sur une démission d’un juge qui, en son âme et conscience, ne pourrait plus accepter – ou supporter – d’être payé plus de 20.000 euros mensuels, financés par le contribuable, dans de telles circonstances. «C’est la nature humaine», dit l’un deux. Et pourtant, une démission aurait le mérite de mettre en lumière une situation intenable, que la Cour a elle-même créée et qu’elle refuse de regarder en face.

Dominique Seytre

