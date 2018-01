L’aéroport Schiphol d’Amsterdam se préparait mercredi à affronter une tempête hivernale marquée par des vents violents, annulant des dizaines de vols ou prévoyant des retards. Des vents d’ouest pouvant aller jusqu’à 120 km/h doivent balayer la majeure partie des Pays-Bas jeudi, ont averti les services météo.

En conséquence, « le trafic aérien au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol sera perturbé », affirment les responsables aéroportuaires de l’un des plus importants « hubs » aériens d’Europe. La compagnie KLM a notamment annoncé l’annulation de 220 vols –110 au départ, autant à l’arrivée– car la capacité des pistes sera « fortement limitée ». « Les vents violents rendront également impossible de continuer les opérations au sol » entre 09H00 et 11H00 GMT.

L’aéroport a par ailleurs suspendu toutes les opérations de maintenance pendant la tempête. La société de chemin de fer nationale NS a de son côté prévenu que le trafic ferroviaire serait réduit, des chutes de neige étant notamment attendues dans le nord-est du pays.