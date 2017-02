Pause sur le marché du livre

Le marché du livre est resté stable en 2016, après l’embellie de 2015 (+1,8%) qui avait succédé à cinq années de reflux de l’activité, selon une étude publiée vendredi par le magazine spécialisé Livres Hebdo.

Les ventes de livres au détail sont restées au même niveau qu’en 2015 que ce soit en euros courants ou en volume, a indiqué l’enquête réalisée en collaboration avec l’institut I+C.

Après avoir mal débuté (-3% sur un an en janvier 2016), le marché du livre s’était redressé jusqu’en avril avant de subitement replonger. Il a fallu attendre la fin de l’année pour le voir retrouver des couleurs avec +4,5% en novembre (grâce à la sortie du nouvel opus d’Harry Potter) et +1% en décembre.

Sa tendance annuelle évolue néanmoins, depuis le mois de mars, environ un point au-dessous de la moyenne de l’ensemble du commerce de détail quand en 2015 il se situait, selon les périodes de l’année, de 1 à 2,5 points au-dessus, souligne l’hebdomadaire. Seul le circuit des grandes surfaces culturelles tire son épingle du jeu en 2016, avec une croissance de 2,6 % alors que les librairies enregistrent un tassement des ventes. Ce circuit a surtout été dopé par le dynamisme retrouvé de la vente en ligne après un trou d’air l’année précédente.

Les ventes de livres dans les hypermarchés, en recul constant depuis une bonne décennie, font un nouveau plongeon de 5,3%.

Alors que sept secteurs – romans, jeunesse et BD en tête – tiraient la croissance en 2015, seuls trois secteurs voient leurs ventes croître en 2016: la jeunesse (+ 4,5%) et, dans une moindre mesure, le poche (+1,5 %) et les essais (+ 1,5% également).

La bande dessinée, privée de la locomotive Astérix qui avait cartonné en 2015, et les sciences humaines sont stables par rapport à 2015. En revanche, tous les autres rayons sont en retrait. Les romans enregistrent une baisse de 2%, les ventes de dictionnaires ont reculé de 3%. Concernant la production, il y a eu 68.069 nouveautés et nouvelles éditions en 2015, en progression de 1,5% par rapport à l’année précédente.

L’étude montre également un rebond du prix du livre.

Le prix moyen des livres évolue depuis septembre 2016 environ 1,5 point au-dessus de l’indice général.

Le livre fait de la résistance notamment aux Etats-Unis

Le livre, notamment sous sa forme papier, résiste bien à l’échelle mondiale particulièrement au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, selon une étude publiée vendredi par le magazine spécialisée Livres Hebdo.

L’enquête, menée avec les homologues de l’hebdomadaire professionnel, note que le numérique marque le pas chez les Anglo-Saxons. Il devient en revanche un relais de croissance là où les ventes papier baissent (Brésil et Japon notamment).

Un peu partout dans le monde le marché a été porté par « Harry Potter » d’après J. K. Rowling et « La fille du train » de la Britannique Paula Hawkins. Pour la seconde année consécutive, le marché britannique a fortement progressé enregistrant une hausse de 4,9% en valeur et de 2,3% en volume notamment grâce au meilleur Noël depuis 2007, selon des données rassemblées par The Bookseller. « Harry Potter » domine les ventes, suivi de « La fille du train ».

Aux Etats-Unis, le marché du livre imprimé, en hausse depuis trois ans, poursuit son ascension avec une progression des ventes de 3,3% tandis que le livre numérique chute de 16%, note Publishers Weekly.

Comme au Royaume-Uni c’est le sorcier aux lunettes rondes qui tire les ventes (4,5 millions d’exemplaires écoulés). Deux autres titres dépassent le million: le 11e volet du « Journal d’un dégonflé » et « Killing the rising sun », sur la guerre contre le Japon. Avec une croissance de la production (+108 %) et des ventes (+48%), la non-fiction est florissante grâce aux coloriages pour adultes (3.500 titres).

Après plusieurs années de baisse ou de stagnation, le marché allemand affiche une hausse de 0,9 % en 2016, et de 1,4 % sur le seul mois de décembre, selon Buchreport.

Alors que l’édition espagnole a perdu 600 millions d’euros de chiffre d’affaires entre 2009 et 2015, le marché s’est redressé de 3% à 3,5% en 2016, essentiellement grâce au scolaire, relève le site professionnel dosdoce.com.

Les ventes numériques approchent les 10%, dont 60% sont réalisées hors d’Espagne (50% en Amérique latine, 20% aux Etats-Unis).

En 2016, le marché italien progresse légèrement en valeur (+0,6 %), mais baisse en exemplaires vendus (-2,6 %), note Informazione editoriale. Depuis 2011, la chute atteint -7,8 % en valeur et -10,2 % en exemplaires.

Dans une année difficile économiquement et politiquement, les ventes de livres ont reculé de 3,09% en valeur et de 10,8% en nombre d’exemplaires vendus au Brésil mais le numérique explose, à +450% (1,2 million d’ebooks vendus), selon des données rassemblées par PublishNews.

Dans le rouge également, le marché japonais a accusé une baisse de 0,7% en valeur. « Harry Potter » est le seul titre à dépasser le million d’exemplaires vendus. Les ventes de livres numériques progressent de 13,2%, à 25,8 milliards de yens, et les e-mangas de 27,1 %, à 146 milliards, selon Bunkanews.

afp