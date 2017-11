Le patron d’ArcelorMittal pour l’Europe, Aditya Mittal, a réclamé mardi que l’Union européenne (UE) mette prochainement en place une taxe sur les aciers importés qui ont une plus grande empreinte carbone que les aciers européens.

Le Parlement européen et le Conseil européen ont trouvé le 8 novembre un accord de principe sur la réforme très attendue du marché du carbone de l’UE, jugée essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette réforme va imposer des coûts supplémentaires aux producteurs d’acier européens, à l’horizon 2020. « Nous pouvons faire en sorte que la sidérurgie en Europe soit compétitive, durable et ait une empreinte carbone faible », a expliqué M. Mittal, fils de Lakshmi Mittal, le PDG du groupe, au cours d’une conférence à Paris devant des journalistes européens. « Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est rester compétitifs si nous importons en Europe des aciers qui n’ont pas les mêmes coûts de CO2 », a-t-il ajouté. « Nous devons avoir un ajustement aux frontières », un « taux d’imposition » pour compenser les différences de coûts sur le carbone, a-t-il souligné. La sidérurgie européenne se porte mieux, bénéficiant de la reprise économique qui a débouché sur une hausse de la consommation d’acier et une amélioration des prix. Mais le marché mondial reste largement surcapacitaire, notamment en Chine où la capacité de production des usines dépasse largement le marché national. La Chine a « progressé » pour réduire ses surcapacités, a estimé M. Mittal, mais « nous devons nous assurer que nous continuons à progresser sur ce plan, de manière à ce que s’il y a un nouveau ralentissement (économique)… nous ne retrouvions pas avec plus d’exportations ou de dumping », a-t-il dit. Le dirigeant d’ArcelorMittal a d’ailleurs donné un satisfecit à la Commission européenne, qui a adopté des mesures antidumping contre les producteurs d’acier chinois, la « remerciant » « pour l’attention qu’elle a donnée » à ce dossier.