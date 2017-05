La marque SFR va disparaitre au profit du nom Altice

Le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi va créer une marque unique, Altice, pour toutes ses activités, notamment dans les télécoms où la marque SFR va disparaitre, pour refléter a stratégie de convergence entre les réseaux, les télécoms, les médias et les contenus.

Seuls les médias (BFM, RMC, Libération, L’Express, i24 news …) et les marques Red en France, Mocho, Uzo et Sapo au Portugal et Next TV en Israël vont garder leurs noms tels quels lors de cette transformation qui devrait prendre un an, a annoncé mardi à New York Altice dans un communiqué.

Le changement de nom est également censé refléter la présence mondiale de l’entreprise et lui donner une meilleure visibilité à l’international au moment où Altice prépare l’introduction à Wall Street de ses activités américaines, qui devraient représenter à moyen terme la moitié des revenus. « Altice entre aujourd’hui dans une nouvelle ère suivant notre transformation en un leader mondial des télécoms, des contenus et de la publicité », a déclaré le directeur général, Michel Combes, à des journalistes. SFR (société française de radiotéléphone) a été créée en 1987 par la Compagnie générale des eaux, rebaptisée depuis Vivendi, et rachetée en 2014 par Patrick Drahi. Son célèbre carré rouge sera remplacé par un « a » représentant un chemin, nouveau logo du groupe Altice dessiné par une agence américaine de Publicis.

Ce changement de nom permettrait de reléguer au passé les critiques sur la qualité du réseau de SFR: selon l’association française des utilisateurs de télécoms, plus de la moitié des plaintes déposées contre un opérateur en 2016 ciblait SFR. L’impact sur les clients devrait être limité au départ mais Altice prévoit d’améliorer, simplifier et étoffer ses offres commerciales. Altice entend proposer des produits similaires sur tous ses marchés et envisage ainsi de lancer prochainement aux Etats-Unis une « Box », produit inexistant sur ce marché. Altice assure que cette transformation n’aura pas d’impact sur l’emploi. En mettant ses actifs sous une bannière unique, Patrick Drahi espère faire d’importantes économies d’échelle, en réduisant les coûts marketing et de création.

Le nombre des agences pub va passer de dix à une. Un spot publicitaire, sur une musique de Jean-Sébastien Bach, devrait être diffusé sur les écrans géants de Time Square mardi avant une large campagne dans différents pays.

Créée à Luxembourg en 2001, la société s’est développée à grande vitesse à partir de 2002, dans différents secteurs allant du câble à la production de contenus en passant par les télécoms, les médias, la publicité vidéo en ligne et l’analyse des méga données. Le groupe, présent dans sept pays (France, Israël, Etats-Unis, Portugal, Suisse, Luxembourg et République dominicaine), a également acquis d’importants droits sportifs tels que la diffusion exclusive de la prestigieuse Ligue des champions de football et de la Ligue Europa de 2018 à 2021.

L’an dernier, Altice, a réalisé un chiffre d’affaires de 23,52 milliards d’euros. Il employait 49.732 personnes fin décembre. Le groupe, qui a basé son développement sur l’endettement, est lesté d’une dette de 50 milliards d’euros