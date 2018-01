Les patineurs russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont conservé le titre européen en couples, jeudi à Moscou, à trois semaines des JO-2018 à Pyeongchang (Corée du Sud, 9-25 février).

Sur la glace moscovite, la Russie a même signé un triplé : avec un total de 221,60 points, Tarasova et Morozov ont devancé Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (211,01) et Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (210,18). En tête après le programme court, les Français Vanessa James et Morgan Ciprès terminent au pied du podium pour un centième (200,17).

Ils se sont endormis en rêvant d’or. Mais le réveil a été brutal pour Vanessa James et Morgan Ciprès, privés de podium en couples pour un centième aux Championnats d’Europe de patinage artistique, jeudi à Moscou.

En l’absence des Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot, la paire en forme du début d’hiver, qui ont préféré se concentrer sur l’échéance olympique, la Russie a signé un triplé : avec un total de 221,60 points, Evgenia Tarasova (23 ans) et Vladimir Morozov (25 ans) ont conservé le titre européen. Ils ont devancé Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (211,01), et Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (210,18).

C’est une douche froide pour James (30 ans) et Ciprès (26 ans), en tête après le programme court mais qui échouent finalement au pied du podium pour la troisième fois au niveau européen. Cette fois pour le plus faible écart possible : un centième. Si Tarasova et Morozov ont vu leur programme libre récompensé par un généreux score de 151,23 points (quasiment quatre points de mieux que leur précédent record personnel) malgré deux approximations, le duo français n’a pas été irréprochable, pénalisé notamment par un porté avorté et une combinaison de sauts largement simplifiée.