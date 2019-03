La jeune Russe Alina Zagitova, championne olympique en titre, a été sacrée championne du monde de patinage artistique, à 16 ans, vendredi à Saitama (Japon), devant la Kazakhe Elizabet Tursynbaeva, devenue la première à réussir un quadruple saut en compétition internationale senior.

Sur le thème très classique de « Carmen », Zagitova a cumulé 237,50 points et a devancé Tursynbaeva (224,76) et une autre Russe, la vice-championne olympique 2018 et double championne du monde (2016 et 2017) Evgenia Medvedeva (223,80).

Moins souveraine cet hiver – elle a été battue lors de la prestigieuse finale du Grand Prix puis aux Championnats d’Europe – l’élève d’Eteri Tutberidze, déjà en tête après le programme court, a retrouvé sa fiabilité sur ses sauts au moment idéal.

Il y a un an, à Milan, Zagitova s’était écroulée lors de son programme libre et ne s’était finalement classée que cinquième. Celle qui fêtera ses dix-sept ans dans deux mois a d’ores et déjà raflé tous les titres les plus prestigieux du patinage artistique: olympique, mondial, européen et finale du Grand Prix, les deux derniers en 2018.

A 19 ans, Tursynbaeva, nouvelle camarade d’entraînement de Zagitova à Moscou, a assorti sa conquête d’une première médaille mondiale par une première historique, un peu plus d’un mois après avoir déjà tenté un quadruple saut, mais sanctionné d’une chute, aux Championnats des quatre continents.

Medvedeva (19 ans), dépassée l’hiver dernier par Zagitova et qui a choisi de partir s’entraîner au Canada sous la houlette de Brian Orser à l’intersaison, a elle confirmé son retour au premier plan en obtenant la médaille de bronze au bout d’un assemblage de trois tangos. Déception pour les patineuses japonaises, qui échouent au pied du podium, avec Rika Kahira (223,49), Kaori Sakamoto (222,83) et Satoko Miyahara (215,95). Jusque-là invaincue cette saison, sa toute première en seniors à 16 ans, Kihira n’a pu redresser suffisamment la barre après ne s’être classée que septième du programme court. La championne du monde sortante, la Canadienne Kaetlyn Osmond, était absente. Elle a décidé de s’octroyer une année sabbatique en cet hiver post-olympique.