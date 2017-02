Passer à l’acte / Transfrontalière

Quoi qu’on dise, la cérémonie du lancement de la présidence de la Grande Région par le Grand-Duché a été plutôt réussie le 2 février aux Rotondes, à Luxembourg, grâce à une visibilité correcte et des affichages sérieux et déterminés.

Les intervenants présents ont tous souligné la nécessité de coopérations transfrontalières dynamiques et souhaité la poursuite de la construction de cette Grande Région qui s’étend de la Wallonie à la Rhénanie-Palatinat, de la Meuse au Rhin et qui n’a toujours pas de nom.

Dans un discours de qualité, le Premier ministre, Xavier Bettel, a répété que face au populisme, l’heure n’était pas au repli sur soi, mais au contraire à la suppression des frontières et des barrières.

La Grande Région doit être «un moteur de l’intégration européenne», a-t-il rappelé avec force.

L’intervention de Corinne Cahen, la ministre luxembourgeoise, n’a pas manqué de souffle. Celle qui est désormais présidente de la Grande Région par délégation pour 2017 et 2018, comme le fut le président René Collin au titre de la Wallonie, a trouvé les mots justes pour affirmer une ambition et à les relier à des initiatives précises.

Pour Corinne Cahen, «la Grande Région est plus importante que jamais, nous devons défendre nos valeurs communes et notre solidarité». Elle s’est appuyée sur ces exemples concrets qu’elle affectionne particulièrement. Parmi eux le «Training Without Borders» qui vise à créer pour les jeunes en décrochage scolaire un espace de formation transfrontalier afin d’augmenter leur intégration sociale et culturelle.

Elle a également évoqué, images à l’appui, le projet innovant «Urban Act» initié par la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette et soutenu par l’Institut de la Grande Région.

A l’issue de ce discours volontariste, les nombreux participants à cette rencontre inaugurale n’ont donc pas (trop) eu le sentiment d’avoir entendu un discours s’appuyant exclusivement sur des principes généraux. Ceci d’autant plus que les objectifs de la présidence luxembourgeoise apparaissent particulièrement ambitieux et, pour dire vrai, très (et parfois trop) nombreux.

Le programme évoque en effet un important travail pour faire mieux connaître la Grande Région à travers un investissement plus affirmé sur les réseaux sociaux, l’organisation de rencontres et de portes ouvertes à l’intention des citoyens. En matière de formation, la présidence luxembourgeoise continuera à soutenir l’accord cadre relatif à la formation professionnelle transfrontalière ainsi que le projet «Training without borders».

Elle souhaite également continuer à promouvoir le multilinguisme et la mobilité des étudiants au travers de l’Université de la Grande Région et à soutenir le développement des clusters transfrontaliers notamment dans les matériaux, l’industrie 4.0 et les technologies environnementales.

Si on ajoute à ces premiers objectifs la mise en place d’un parlement grand-régional des jeunes, le soutien à la mobilité des jeunes bénévoles et au service volontaire en Grande Région, on constatera que les objectifs précis ne manquent pas dans le programme luxembourgeois. On ne pourra pas en tout état de cause lui reprocher d’être trop théorique.

Il reste que trois questions sont maintenant posées aux dirigeants de la Grande Région.

La première concerne les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ces objectifs. Un secrétariat commun est en effet en place à la Maison de la Grande Région.

Malgré la compétence et le volontarisme des quatre personnes qui le composent, c’est un effectif sans doute insuffisant pour répondre à toutes les ambitions mises en avant et ceci d’autant plus que la ministre ne dispose pas, elle non plus, de moyens humains très conséquents.

La communication reste également un défi majeur. Même si des progrès ont été réalisés, la visibilité apparaît (encore) trop faible.

Enfin, on peut continuer de penser qu’une gouvernance plus affirmée autour de dirigeants pleinement investis demeure une question centrale. Autant de défis qu’il faut relever au quotidien. La route est donc plutôt bien balisée. Il faut maintenant passer à l’acte.

Roger Cayzelle