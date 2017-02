Parole d’avocat / Utilisation personnelle de l’internet au travail

La question de l’utilisation d’une connexion internet à des fins privées est très discutée, car très actuelle.

Un premier principe veut que le salarié ait droit au respect de sa vie privée même sur son lieu de travail, et donc au secret des correspondances privées via e-mail.

Un deuxième principe vient limiter le premier: il ne faut pas que l’utilisation d’internet à des fins privées mette en péril les intérêts de l’entreprise. Le salarié est ainsi autorisé à utiliser internet à des fins personnelles dès lors que l’usage qu’il en fait n’est pas exagéré. Cette limitation est guidée par son devoir de loyauté.

L’employeur peut contrôler sans limitation les e-mails à contenu professionnel, mais doit prendre garde de ne pas violer le principe de correspondance privée, sanctionné pénalement. Le salarié est ainsi conseillé de bien définir par leur objet les e-mails qu’il envoie et d’encourager son interlocuteur à en faire de même en mentionnant clairement la confidentialité des échanges, et de conserver les e-mails privés dans un dossier bien séparé du reste de ses correspondances professionnelles.

La jurisprudence luxembourgeoise est à ce propos unanime pour dire que si les intérêts de l’entreprise l’exigent et que certaines conditions sont remplies, il doit être permis à l’employeur de porter atteinte à la vie privée de son salarié.

S’agissant plus globalement de l’utilisation d’internet comme outil de connexion à des sites, il est prohibé de mettre sous surveillance constante un employé sur l’utilisation qu’il fait d’internet sauf si l’on a pu déceler chez lui une activité particulièrement intense et particulièrement grave pour les intérêts de l’entreprise, et ce, dans le cadre d’un contrôle collectif. L’employeur sera avisé de prévoir un règlement interne en la matière.

Dans un arrêt récent du 12 janvier 2016 Barbescue c. Roumanie (req. n°61496/08), un salarié qui travaillait pour une entreprise privée en qualité d’ingénieur en charge des ventes avait ouvert un compte Yahoo Messenger à la demande de son employeur, aux fins de répondre aux demandes des clients.

Après trois années de service, il fut informé par son employeur que ses communications avaient été surveillées pendant une semaine et que les enregistrements montraient qu’il avait utilisé internet à des fins personnelles. Il se vit alors présenté un relevé de ses communications, notamment des transcriptions de messages échangés avec son frère et sa fiancée portant sur des questions très personnelles, voire intimes.

Le salarié fut alors licencié, décision contestée devant les tribunaux au motif de la violation de la correspondance privée. Son recours fut rejeté au motif que l’employeur s’était conformé à la procédure de licenciement prévue par le code du travail et que, chose essentielle, le requérant avait été dûment informé du règlement de la société. Cette décision a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme qui a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 de la Convention jugeant que les juridictions internes avaient ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance en vertu de l’article 8 et les intérêts de son employeur. La chambre a estimé en particulier que la vie privée et la correspondance de M. Barbescue avaient été mises en jeu mais de façon raisonnable alors que l’on se trouvait dans le contexte d’une procédure disciplinaire.

Cet arrêt confirme le subtil équilibre qu’il faut rechercher entre droit à la vie privée et intérêt de l’entreprise. Le droit à la vie privée est restreint sur le lieu de travail, ce d’autant plus si l’employeur a prévu ab inito un règlement interne limitant les utilisations personnelles.

David Giabbani