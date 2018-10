Les députés européens ont voté mardi à une très large majorité l’annulation d’une aide de 70 millions d’euros à la Turquie pour sanctionner les violations des droits de l’homme et de la liberté de la presse dans ce pays, trois jours après une visite du président Erdogan à Berlin.

La proposition, qui porte sur les fonds dits de « pré-adhésion » de la Turquie à l’UE, a été approuvée par 544 voix contre 28 et 74 abstention au cours d’un vote organisé durant la session plénière de l’assemblée à Strasbourg.

« La Turquie s’éloigne de l’UE, les normes démocratiques se dégradent et les droits fondamentaux sont violés. Cela signifie que l’UE ne peut pas accorder de fonds », a expliqué le défenseur de cette proposition, l’eurodéputé roumain Siegfried Muresan, membre du Parti Populaire Européen (PPE), la famille politique de la chancelière Angela Merkel.

L’aide avait été placée en réserve en novembre 2017 et l’octroi de ces fonds avait été conditionné à la réalisation par la Turquie de « progrès suffisants et mesurables dans les domaines de l’Etat de droit, de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté de la presse ».

La Commission européenne a jugé qu’aucune amélioration n’a été constatée, ce qui a motivé la décision des élu européens.

Lors de sa visite à Berlin, le président turc n’a montré aucune volonté de clémence pour les nombreux journalistes emprisonnés et a même réclamé l’extradition du journaliste Can Dündar, exilé en Allemagne.

L’aide européenne accordée pour favoriser une adhésion de la Turquie à l’UE a en outre été réduite de 40% pour la période 2018-2020. Ankara devrait tout de même recevoir 1,18 milliard d’euros de la part de l’UE pour s’adapter aux standards européens.

L’UE a en revanche maintenu les aides pour les réfugiés syriens, indépendantes des fonds pour l’adhésion. Ankara a reçu depuis 2016 quelque 3 milliards d’euros pour les 3,5 millions de Syriens réfugiés en Turquie.

Les relations entre l’UE et la Turquie se sont considérablement détériorées depuis la tentative manquée de putsch de juillet 2016 et les purges massives touchant opposants et journalistes qui ont suivi.

Les négociations d’adhésion engagées avec Ankara depuis 2005 sont « au point mort », ont constaté les ministres des Affaires étrangères de l’UE, lors d’une réunion à Luxembourg fin juin.