Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Luxembourg, avec ses «green bonds», a de belles cartes. Alain Ducat / La stratégie pour la finance verte, encouragée par l’UE, pourrait soutenir la croissance et l’expertise d’un Grand-Duché tapi dans l’ombre des grands du G7. La finance verte, on en parle de plus en plus, à mesure que grandissent les inquiétudes planétaires sur le