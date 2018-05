Danièle Wagener, directeur des 2 Musées de la Ville de Luxembourg, fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er septembre 2018.

Titulaire d’une licence en histoire de l’art et en archéologie de l’Université Libre de Bruxelles et d’un Master of Arts de la Columbia University à New York, Danièle Wagener est entrée au service de la Ville de Luxembourg en 1986, en tant que responsable de la Villa Vauban, musée d’art, et du projet du futur musée d’histoire communal -aujourd’hui Lëtzebuerg City Museum – qui a ouvert ses portes en juin 1996.

En complément à l’exposition permanente sur l’histoire de la ville, qui a été continuellement actualisée et adaptée – plus récemment en 2017 – plus que 70 expositions temporaires y ont été organisées sous sa direction

À la Villa Vauban, Danièle Wagener a assuré l’organisation d’une quarantaine d’expositions temporaires entre 1986 et 2004.

En mai 2010 le nouveau Musée d’Art de la Ville a rouvert ses portes avec une grande exposition sur la fascination de la peinture néerlandaise du XVIIe siècle, en collaboration avec le Rijksmuseum Amsterdam.

Sous la direction de Danièle Wagener les collections d’art de la Ville, dont les origines remontent au XIXe siècle, grâce aux legs de Jean-Pierre Pescatore, Léon Lippmann et Eugénie Dutreux-Pescatore, ont été complétées par des acquisitions importantes, entre autres des peintures de Pieter et de Jan Brueghel ainsi qu’un grand nombre d’œuvres d’artistes luxembourgeois, anciens et contemporains.

La collection du Musée d’Histoire / Lëtzebuerg City Museum, créée pratiquement ex nihilo à partir de 1986, comprend aujourd’hui environ 20 000 objets.