Victoria Azarenka, toujours empêtrée dans des problèmes familiaux, a à son tour renoncé à l’Open d’Australie (15-28 janvier) qu’elle a remporté à deux reprises et où elle était invitée cette année, ont annoncé lundi les organisateurs de la première levée du Grand Chelem 2018.

« Malheureusement, Azarenka n’est pas en mesure de faire le voyage en Australie cette année », a annoncé dans un tweet le directeur du tournoi Craig Tiley. « L’Open d’Australie est son tournoi favori et elle espère revenir à Melbourne l’an prochain », a-t-il ajouté. La double lauréate de l’Open d’Australie (2012, 2013) aujourd’hui âgée de 28 ans a donné naissance à son premier enfant Leo en décembre 2016 mais, séparée du père depuis l’été 2017, elle se bat pour la garde de son fils.

Le juge de Los Angeles chargé de régler cette garde a interdit à l’enfant de quitter la Californie tant que le dossier ne serait pas clos. Ancienne N.1 mondiale retombée au 210e rang de la WTA, Azarenka avait déclaré forfait pour l’US Open en septembre et son retrait de l’Open d’Australie était craint depuis qu’elle avait renoncé au tournoi d’Auckland la semaine dernière. Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année a enregistré plusieurs forfaits d’importance ces derniers jours comme Andy Murray et Kei Nishikori toujours blessés ou Serena Williams qui ne se juge pas prête à rejouer à ce niveau après une absence de presque un an pour grossesse.