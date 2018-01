A l’heure où une page importante se tourne pour le Centre culturel dudelangeois

Eric Bussienne

C’est non sans une certaine émotion que Danielle Igniti, la directrice d’opderschmelz, a rendu public le programme de la deuxième partie de sa saison 2017-18. C’est en effet pour elle la dernière ligne droite dans l’établissement dudelangeois qu’elle quittera à la fin de l’année pour prendre un repos bien mérité.

En préambule à cette présentation, l’échevin de la Culture, Loris Spina, a tenu à rendre un vibrant hommage à celle qui dirige le centre depuis maintenant douze ans. «Elle m’a appris une chose essentielle: « Il faut oser ». Et c’est en osant une programmation riche et variée qu’opderschmelz a pu s’installer sur la carte culturelle du pays. Celle que l’on surnomme la « Queen d’ODS » se retire, mais je sais que nous pouvons compter sur une équipe motivée pour mener à bien notre projet dans les années à venir.»

Les chiffres enregistrés au cours de l’année 2017 sont là pour prouver le dynamisme du centre. «Sur 275 jours ouvrables, la salle a été occupée à 175 reprises», détaille Danielle Igniti. «Opderschmelz a produit 70% de ses activités. Le jazz reste notre spécialité et sur les 45 concerts organisés l’an dernier, 30 émanent de ce style musical. Nous avons également développé nos résidences, qui ont permis aux artistes de peaufiner leur création.»

Le traditionnel Zeltik aura lieu le 10 mars, le festival «Like a Jazz Machine» du 10 au 13 mai et la 25e Fête de la Musique le 16 juin. En prélude au Zeltik, opderschmelz proposera, le 3 février, le spectacle de danse irlandaise des Danceperados of Ireland. «Cette troupe se distingue des autres formations du même type parce qu’elle réalise ses bruits de claquettes sans l’aide d’une bande-son», précise le programmateur, John Rech. «Le spectacle est aussi très engagé et évoque les moments dramatiques de l’histoire irlandaise.» En collaboration avec Music:LX, Criss Cross Europe permettra, le 23 février, à de jeunes batteurs européens – dont le Luxembourgeois Niels Engel – d’accompagner Marylin Mazur avant le concert de la chanteuse et percussionniste danoise. On notera également le retour de la chanteuse norvégienne Maria Solheim, le 18 avril.

Mais le temps fort de cette deuxième partie de saison sera certainement «We Love Girrrls», autrement dit le mois de la femme. Mars sera donc une fois de plus consacré à la création purement féminine avec une tête d’affiche de choix puisqu’une habituée d’opderschmelz, Youn Sun Nah, s’y produira le 27 mars.

Pour cette nouvelle performance dudelangeoise, la Sud-Coréenne quittera quelque peu son répertoire habituel avec son projet She Moves On. Mais que les afficionados de l’artiste à la voix cristalline se rassurent! Ils y retrouveront tous les ingrédients qui ont fait de Youn Sun Nah l’une des reines de la scène jazz internationale, à l’image de sa prestation magique lors du Gaume Jazz Festival de Rossignol l’an dernier. Aux côtés de ses compositions, on a ainsi pu entendre des reprises de Paul Simon, Tom Waits ou Jimi Hendrix.

Ce changement de cap s’explique simplement par l’envie de se renouveler. «Il y a deux ans, j’ai pris une année sabbatique pour me ressourcer dans mon pays natal, en Corée», nous déclarait-elle en août dernier. «C’est à ce moment que m’est venue l’idée d’enregistrer des chansons de singer-songwriters américains. Je suis donc allée à New York pour réaliser l’album dans un studio assez mythique. C’est une idée qui me courait dans la tête depuis quelques années, mais je n’avais jusqu’alors pas trouvé le temps de m’y atteler. Je suis très contente d’avoir vécu cette expérience, mais je sais déjà que mon prochain disque sera radicalement différent.

Sur « She Moves On », il y a des morceaux que je voulais chanter depuis longtemps et d’autres que j’ai découverts sur place, au fil des sessions. Mes trois albums précédents représentaient une trilogie et je me devais de repartir vers quelque chose de nouveau. Je poursuis ma tournée jusqu’en avril. Ensuite, je me pencherai sur l’avenir et un nouveau projet radicalement différent.»

Toujours dans le cadre de «We Love Girrrls», le public découvrira Claudia Solal, la fille de Martial Solal (le 22 mars), la Luxembourgeoise Marly Marques (le 14 mars) et Sarah Murcia qui revisitera, le 6 mars, le mythique Never Mind The Bollocks des Sex Pistols en version jazzy. God Save The Queen!