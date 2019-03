Les Etats-Unis, en accord avec l’Union européenne et le Canada, ont infligé vendredi de nouvelles sanctions contre des responsables et des entités russes pour « la poursuite de leur agression en Ukraine », selon un communiqué du Trésor américain.

Six responsables et huit entreprises russes, dont des groupes d’armement, sont mis à l’index pour avoir notamment attaqué des navires ukrainiens dans le détroit de Kertch au large de la Crimée et pour leur soutien aux rebelles séparatistes de l’est de l’Ukraine.