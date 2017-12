Ils ont été affamés, battus, mutilés, torturés en Espagne par leurs maîtres.

Amadora, Mimo, Renata et une trentaine de lévriers galgos, arrivent à Villette-Sur-Aube, près de Troyes pour être adoptés ou placés en famille d’accueil. Partis de Séville, ils entament une nouvelle vie grâce à l’association Lévriers sans frontières, dirigée par Odile Brochot.

Dans un hangar glacial, les bénévoles de l’association réchauffent les chiens apeurés avec une couverture et les réconfortent avec une gamelle et des caresses. L’Espagne est un des rares pays de l’Union européenne qui autorise la chasse avec ces lévriers, « Galgos » ou « Podencos », qui courent à près de 90 km/h pour attraper, tuer et rapporter le lièvre. En France, cette chasse est interdite depuis 1844. Mais à la fin de la saison de la chasse, ouverte de novembre à février, beaucoup de « galgueros », propriétaires de ces chiens qu’ils font se reproduire en masse et sans aucun contrôle, se débarrassent de leurs bêtes. « Au mieux, ils les abandonnent, au pire, les chiens subissent une mort lente et effroyable », s’indigne Odile Brochot. « Ils les pendent aux arbres, leur brisent les pattes » pour qu’ils ne reviennent pas, « les trainent derrière les voitures… » Des manifestations sont régulièrement organisées en Espagne et en Europe pour dénoncer le martyr de ces chiens. Ceux abandonnés sont amenés dans les chenils municipaux.

Beaucoup sont euthanasiés au bout de quelques jours. Avant leur arrivée en France, les galgos ont été soignés, opérés, à la Fondation Benjamin Mehnert, créée en 2010, dans la province de Séville dotée d’une clinique et d’une capacité d’accueil de 450 chiens. Dans ce convoi, seuls une dizaine ont été retenus pour adoption. Ils portent un collier rouge. Maryline Bourcet, vétérinaire, contrôle l’état de santé des bêtes.

Beaucoup ont des stigmates de fractures et de plaies. « Je vérifie leur passeport européen, les vaccins obligatoires comme la rage. Ils sont tous testés pour les maladies parasitaires comme la leishmaniose. S’ils sont positifs, ils suivent un traitement », explique-t-elle. « Maltraité par l’homme, le galgo reste proche de lui. Il est sensible, résistant, attachant, c’est un bon chien de famille », commente la vétérinaire.

Sophie Van Wijk tient Amadora en laisse, une galga noire et blanche, au lourd passé. Elle vient la chercher. « Amadora a eu la patte postérieure droite cassée. Elle est guérie. C’est son regard qui m’a fait craquer », raconte-t-elle en larmes. Amadora est une « taularde », lance Valérie Poge, déléguée de l’Association. Un taulard est un chien qui a passé plus d’un an au refuge en Espagne, certains y séjournent plusieurs années.

Renata porte un bandage à une patte. Elle a été opérée à Séville d’une fracture.

Brigitte Gervais va elle adopter Mimo pour lui « donner une nouvelle chance ». Et pour trouver un foyer aimant à ces bêtes sorties de l’enfer, Odile Bouchot sillonne la France, la Belgique et la Suisse avec 43 délégués.

En dix ans, elle a placé plus de 1.200 galgos pour la modique somme de 277 euros par chien. Comme les bébés phoques, le sort des galgos est un combat « urgent » pour Brigitte Bardot, présidente de la fondation de défense des animaux qui porte son nom. Un combat qui reste cependant « méprisé par les pouvoirs publics, le gouvernement et le roi d’Espagne », déplore-t-elle auprès de l’AFP. Elle a déjà 11 chiens mais « dès que j’en aurai la possibilité, je prendrai une galga car je les aime ».