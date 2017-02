Nouvelle manifestion contre Trump à Londres, des milliers de participants

« Trump à la poubelle ! » : plusieurs milliers de personnes manifestaient samedi à Londres pour dénoncer le décret anti-immigration de Donald Trump, mais aussi la « collusion », selon elles, entre la Première ministre britannique Theresa May et le président américain.

Les manifestants se sont rassemblés en fin de matinée devant l’ambassade des Etats-Unis à l’appel de plusieurs organisations antiracistes, pacifistes ou opposées aux mesures d’austérité, dont « Stand Up to Racism », « Stop the War Coalition » et « The People’s Assembly Against Austerity ». Ils ont ensuite pris le chemin de Trafalgar Square, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non au racisme ! », « Non à Trump ! », « Trump à la poubelle ! » ou « Il ment ! », a constaté un journaliste de l’AFP.

« Tous ceux qui sont contre le racisme et qui soutiennent les droits de l’homme doivent se dresser » contre le décret du président américain, était-il écrit sur la page Facebook de l’événement. Les organisateurs dénonçaient en outre la « collusion » entre Theresa May et le milliardaire, qu’elle a invité à effectuer une visite d’Etat au Royaume-Uni dans le courant de l’année. « Si Theresa May persiste à vouloir inviter Trump, nous finirons par paralyser cette capitale « , a prévenu Chris Nineham, vice-président de l’organisation « Stop the War Coalition ».

Lundi, une manifestation sur les mêmes thèmes avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Whitehall, la grande avenue du centre de Londres où se trouvent des ministères et la résidence de la Première ministre. Les plus d’1,8 million de signataires d’une pétition en ligne réclament en outre que la visite d’Etat de M. Trump soit ramenée au rang de simple visite, afin d’éviter à la reine « l’embarras » d’une rencontre protocolaire avec le magnat de l’immobilier américain. Ce texte donnera lieu le 20 février à un débat au Parlement, qui fera d’une pierre deux coups en discutant en même temps d’une autre pétition, en faveur celle-ci du maintien de la visite d’Etat et que près de 300.000 personnes ont signée.

Les pétitions mises en circulation sur le site internet du parlement britannique, et réunissant plus de 100.000 signataires, font l’objet d’un débat au parlement, mais pas forcément d’un vote.

afp