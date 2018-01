Comme l’année passée, les vœux de fin d’année se sont essentiellement faits via l’Internet mobile avec par exemple l’utilisation d’app comme Whatsapp, Facebook, Snapchat,… On note d’ailleurs une nouvelle augmentation de l’utilisation du réseau data mobile de 30% juste après minuit, augmentation qui s’explique notamment par l’utilisation toujours plus fréquente de la vidéo.

Les vœux par SMS sont toujours en baisse – une diminution de 20% du trafic par rapport à l’année passée.

Petit changement cette année – 4% d’appels supplémentaires juste après minuit.