Jean-Louis Schlesser / Jusqu’à la chute de l’empire soviétique, la kremlinologie était un département un peu exotique pour les politologues occidentaux. L’éternelle âme russe et ses avatars politiques ne cessèrent de nous surprendre, de nous interroger, de nous inquiéter. Alors qu’à l’époque, l’impérialisme guerrier des Etats-Unis et de ses laquais européens, le capitalisme arrogant et conquérant de l’Occident devaient nous inspirer un malaise et pouvaient empêcher que nous adhérions à un ordre des choses qu’on prétendait, à tort, être sans alternative, le marxisme-léninisme de cauchemar tel que pratiqué par le bloc d’en face nous permettait de faciliter nos choix.

La kremlinologie de papa a vécu. Une nouvelle kremlinologie mériterait de naître, ne serait-ce que parce qu’elle devrait aider à choisir son camp et à donner une réponse à une question essentielle. Quelle sera l’étendue réelle du pouvoir personnel de Vladimir Poutine après la victoire dans les urnes?

Pour s’inscrire en faux contre l’idée que les assassinats d’ennemis de la kleptocratie russe réfugiés dans les beaux quartiers de Londres seraient orchestrés par le chef du Kremlin, certains disent que de telles actions seraient néfastes pour son image et celle de la Russie. Donc, cela ne peut pas être lui! Il n’est pas stupide, Poutine! Gardons notre sang-froid, disent ces commentateurs, personne n’est coupable avant que la preuve de sa culpabilité ne soit établie. Poutine et la présomption d’innocence…, joli!

Je me rappelle une thèse avancée par Alexandre Adler, ancien maoïste devenu néo-archi-conservateur, qui ne manque pas de piment: Poutine serait à la tête de la kleptocratie russe parce que, s’il n’était pas là, ce serait pire. Dans cette logique, il ne serait pas exclu que les assassinats de Russes en Angleterre – agents doubles, réfugiés, oligarques – soient l’œuvre de personnes de l’appareil d’Etat ayant momentanément échappé au contrôle. Un FSB devenu l’électron libre du régime. Un Srel à la russe devenu fou, toutes proportions gardées, entendons-nous.

Le pouvoir de Moscou, dès l’avènement de la révolution bolchevique financée par l’Allemagne à des fins de déstabilisation, n’a cessé de jouer la carte de l’exceptionnalisme russe et celle de l’éternelle victime.

Ces postures, et surtout la dernière, sont devenues une partie constitutive de la Russie moderne et de son drôle de régime. D’élections truquées en assassinats d’hommes politiques et de journalistes, de mise sous tutelle de la presse en invasion d’une nation souveraine à l’accompagnement de l’élection d’un psychopathe (Trump) censé être utile au régime, il faut être d’une mauvaise fois à l’abri de toute raison pour persister dans une attitude de «compréhension».

Il faut surtout être d’accord pour être complice dans cette manufacture continuelle de crises génératrices d’émotions patriotiques face à des dangers et des épreuves dans lesquels Monsieur Poutine, malgré sa taille modeste, excelle à figurer en tant que sauveur de la patrie et restaurateur de l’honneur national. La paranoïa généralisée comme instrument du pouvoir a de la tradition parmi les autocrates. Staline avait amené ce procédé à des sommets absolus. Avec Poutine, la Russie reste fidèle à son histoire.