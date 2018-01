Le montant alloué aux voyages de loisirs a triplé depuis 1998, passant de 320 millions à plus d’un milliard d’euros. Les raisons sont multiples.

Parmi elles, il y a la croissance de la population, l’augmentation de la part des voyageurs et du nombre de séjours, le recours plus important à l’avion et à l’hôtel et enfin, l’inflation.

Le nombre de séjours par personne et par an est passé de 2 à 3 en 20 ans.

La France reste la destination la plus fréquente. Malgré un léger recul au fil des années, la voiture est utilisée aujourd’hui dans un voyage sur deux (52%). Suit l’avion (37%), le train et le bus (10%).

Les habitudes des voyageurs évoluent

De plus en plus de réservations sont effectuées directement auprès des prestataires : celles – ci concernent aujourd’hui 61% des voyages contre 38% à l’époque.

Les agences de voyages n’organisent plus que 16% des voyages (il y a 20 ans, c’était le double). L’hôtel reste le mode préféré des résidents, passant de 49 à 55% en 20 ans.

Les voyageurs d’affaires dépensent 317 € par nuitée

Ce montant équivaut au double de la moyenne européenne.

Dans aucun autre pays, les résidents ne dépensent plus pour une nuitée. Une raison est probablement que les voyageurs d’affaires luxembourgeois partent plus souvent hors Europe. Depuis plus de dix ans, un voyage d’affaires coûte en moyenne 1043 euros.

Cette enquête sur le tourisme d’affaires et de loisirs a commencé début janvier 2018.Les questions de cette enquête portent sur les voyages effectués par les résidents au cours du dernier trimestre. Cette année, l’enquête tourisme fête ses 20 ans.