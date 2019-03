Près de 4.860 personnes travaillant dans une banque de l’Union Européenne ont perçu plus d’un million d’euros en 2017, un chiffre en augmentation de 5,7% sur un an, selon un rapport de l’Autorité bancaire européenne (EBA) publié lundi.

En sept ans, le nombre de ces hauts revenus – soit des cadres gagnant au moins un million d’euros par an – au sein des banques de l’UE a augmenté d’un tiers, passant de 3.427 personnes en 2010 à 4.859 en 2017.

Près des trois quarts de ces personnes (73,2%, soit 3.567 personnes) résidaient au Royaume-Uni et la plupart ont été rémunérées en livres sterling.

Néanmoins, cette augmentation « est principalement due à une augmentation des hauts revenus dans plusieurs États membres, alors que dans quelques autres (…) les revenus ont légèrement diminué (Chypre, Danemark, Grèce, Irlande, Luxembourg, Lettonie, Roumanie et Suède) », explique l’EBA.

En dépit de la baisse de la livre sterling, le taux de change a eu un impact mineur sur le décompte de hauts salaires réalisé sur la période, précise l’instance.

La plus forte hausse de hauts revenus bancaires a été observée en Norvège, où le nombre de millionnaires dans la banque a plus que doublé, passant de 12 personnes en 2016 à 25 en 2017.

En Allemagne, leur nombre s’est également fortement accru (+54%), de 253 personnes à 390 en 2017.

Suivent l’Italie (+17% avec 201 millionnaires en 2017), l’Autriche (+16%, 50 personnes), la France (+13,6%, soit 233 personnes) et l’Espagne (+6%, 161 personnes).

La plupart de ces hauts revenus ont perçu entre un et deux millions par an. Le plus haut revenu s’est situé sur la période entre 40 et 41 millions d’euros, soit le plus haut niveau depuis 2014.