Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 17 283 au 31 décembre 2017. Sur un an, cela constitue une baisse de 839 personnes, soit de 4.6%. Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5.8%.

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-8.6%) et aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-7.6%). Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui de 7.0%. Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans diminue de manière plus modeste (-1.0% sur un an) et le nombre de demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur progresse de 3.0%.

Communiqué