Nice: le père Noël géant de la promenade des Anglais détruit par un incendie criminel

Le Père Noël géant installé sur la promenade des Anglais, à Nice, a été détruit par un incendie criminel, a indiqué jeudi la ville dans un communiqué, qui précise que l’acte est volontaire, des traces d’hydrocarbures ayant été retrouvées sur place.

Le feu s’est déclaré mercredi vers 22H50 et a totalement calciné cette structure géante et lumineuse, haute de plusieurs mètres, représentant un père Noël faisant du ski. Jeudi matin, il ne restait plus du Père Noël qu’un squelette carbonisé encore accroché à ses bâtons de ski, a constaté un journaliste de l’AFP.

La ville de Nice, par la voix de son premier adjoint Christian Estrosi, a vivement réagi, en indiquant qu' »en incendiant volontairement cette structure lumineuse que nous installons depuis 2011 face à l’hôpital Lenval afin d’illuminer le Noël des enfants hospitalisés, le coupable prive les enfants du père Noël auquel ils sont tous attachés. » « Qui plus est, cet acte criminel et dangereux a eu lieu sur la promenade des Anglais, ce site qui reste encore aujourd’hui, pour tous les Niçois, marqué par le terrible attentat du 14 juillet », a ajouté l’élu. Alors que le propriétaire de la structure a déposé plainte, la ville a de son côté décidé de se porter partie civile et annoncé mettre à disposition des enquêteurs les images de ses caméras de vidéosurveillance.