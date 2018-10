Dans le cadre du projet My Urban Piano qui s’est déroulé du 31 mai au 17 juin, la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office avaient installé 21 pianos dans divers lieux touristiques, parcs et rues de la capitale.

Pour accompagner ce projet, la Ville et le LCTO avaient lancé un concours récompensant les clips les plus originaux d’un micro-concert ou d’une animation autour des pianos. Le vendredi 28 septembre, le Collège des bourgmestre et échevins a remis aux lauréats leurs prix, à savoir des bons d’achat de l’Union commerciale de la Ville de Luxembourg d’une valeur de 500€, 250€ et 150€.

Liste des lauréats

Catégorie « concert »

1er prix : Riadh Khodri

2e prix : Charlotte Eustache

Catégorie « animation »

1er prix : Pawentaore Ouedraogo

2e prix : Sarah Lopes



Prix d’encouragement

Wivine Van Ormelingen

Inessa Hansen

Communiqué