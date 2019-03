«Musizieren». Terme allemand, intraduisible en français, comme le rappelait cette semaine encore Renaud Capuçon, citant son maître Isaac Stern qui insistait sur le fait qu’on fait la musique et non pas de la musique. On fait bien l’amour et non de l’amour…

Notre monde est-il capable d’amour, d’harmonie, de sérénité et, dans la foulée, de dignité? Une petite semaine d’actualité, donc un laps de temps ridicule aux yeux de l’Histoire, nous prouverait plutôt que la planète n’est pas malade de son climat, mais plutôt de ses habitants.

Que Donald Trump ait frayé ou non avec les Russes avant ou pendant sa dernière campagne électorale, honnêtement, je m’en fous. Qu’il s’entende mieux avec des dictateurs et des autocrates, tout le monde l’a bien compris. Qu’il œuvre exclusivement pour les intérêts de son pays est une évidence, mais l’ensemble de ses prédécesseurs ont fait la même chose, fût-ce de manière plus discrète, disons plus diplomatique. Ce qu’il importe de savoir, c’est s’il est dangereux. Et la réponse est oui. Tout un chacun, ou presque, a fini par voir le désastre issu de la seconde guerre du Golfe initiée par George Bush jr. Trump est l’un des rares qui n’a pas tiré de leçon à ce jour et joue gaiement avec le feu.

Cela fait des années qu’Israël empiète sur le territoire palestinien en Cisjordanie et laisse Gaza vivoter telle une prison à ciel ouvert. Des années aussi que l’Etat hébreu occupe le Golan sans que jamais un accord n’ait été entériné avec la Syrie, voire cautionné par les Nations unies. On aurait pu se contenter de ce triste état de fait s’il n’y avait pas eu Trump, à la fois incontrôlable et sous influence. Résultat, la violence s’ajoute à la violence, la haine à la haine, dans l’une des régions les plus meurtries de la Méditerranée. Il suffit d’additionner des noms: Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Syrie, Israël, Palestine, Liban, Arabie Saoudite, Yémen … sans y rajouter les fragiles Egypte, Soudan, Tunisie, Algérie…

Concorde? Aptitude à la fraternité?

Pendant qu’à Luxembourg une belle initiative à l’éveil des consciences avait lieu grâce à l’énergie de Maria Teresa qui, à travers ses voyages, a pu voir de ses propres yeux les ravages de la guerre, notamment sur les femmes à travers cette humiliation suprême qu’est le viol, en banlieue parisienne, un camp de Roms moldaves subissait les agressions de bandes de sauvages les accusant d’enlever leurs enfants. Les «fake news» et les réseaux sociaux étaient passés par là. Preuve d’où nous en sommes arrivés sur la planète Terre, où la bêtise, la méchanceté et l’ignorance font la loi et ont la cote. Point besoin de manifester contre le réchauffement climatique, l’autodestruction est bien avancée. Des jeunes qui clament à la télé que Macron aurait vendu l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne ou de jeunes pères et mères qui protestent à la mairie parce que l’école maternelle aurait été supprimée, qu’en dire? Serait-ce avec eux qu’il faudrait se battre pour les zones humides, les soubassements de Venise, les flamants roses et se battre contre le plastique dans les océans qui tue les tortues; avec ces énergumènes qui se promènent tout au long de la journée, le portable vissé à l’oreille et la bouteille d’eau (en plastique) à la main? Avec ces classes dites «moyennes» type gilets jaunes qui ne rêvent que de paquebots géants et de croisières polluantes ou de vols «low cost» pour des îles lointaines à grands coups de kérosène pour y laisser traîner leurs tubes vides de produits solaires?

J’exagère, direz-vous?

Si peu!

Ouvrez grands les yeux, observez, écoutez des deux oreilles.

«Ma vie est monotone, dit le renard. Je chasse les poules et les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique…» (Le Petit Prince, Saint-Exupéry).

Musique. Musizieren. Vraiment?

Danièle Fonck