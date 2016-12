Murmures militants / Plus qu’un crime de guerre

«Parce qu’une guerre sans limite conduit à un champ de bataille sans médecins» (Christopher Stokes, MSF).

Depuis le début de la guerre en Syrie, on a assisté à l’émergence d’une nouvelle arme de guerre: la destruction des hôpitaux du camp adverse, ainsi que l’exécution ou l’arrestation des médecins et du personnel médical soupçonnés de soigner les opposants au régime. Ces exactions ont un impact important sur le moral des combattants et plus encore sur le quotidien des populations civiles. Elles se retrouvent démunies face au moindre problème de santé, même le plus bénin, ou à l’absence de prise en charge médicale lors de situations spécifiques, comme lors d’un accouchement.

A Alep-Est, à la fin de l’offensive menée par les forces alliées au gouvernement de Bachar al-Assad, tous les hôpitaux de la zone ont été délibérément bombardés, partiellement ou totalement détruits. Aller se faire soigner dans un centre médical est devenu potentiellement plus dangereux que de ne pas se faire soigner, car le patient ajoutait au risque de se faire opérer dans des conditions médicales très sommaires celui de mourir sous les bombes ou les barils d’explosifs ciblant la clinique.

La Syrie n’est malheureusement pas un cas isolé. En Afghanistan, au Yémen, et ailleurs, les attaques contre les hôpitaux se multiplient, laissant des centaines de milliers de personnes sans soins médicaux. Les attaques meurtrières, contre des établissements de soins en Syrie et au Yémen, ont amené le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter en mai 2016 une résolution qui condamne fermement les attaques contre des structures de santé et exige de tous les belligérants qu’ils respectent le droit international. Une résolution de plus, qui n’a pas été suivie d’effet sur le terrain.

Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle régulièrement au respect de la protection des populations civiles, des installations et du personnel médical en temps de guerre. Cette persistance à ne pas savoir faire respecter le droit international est tout autant le fait de l’impuissance et de l’incapacité de ses cinq membres permanents (USA, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne) à faire respecter les règles qu’ils ont eux-mêmes édictées que la démonstration du cynisme et de l’hypocrisie de ces Etats et plus particulièrement de ceux impliqués dans les conflits au Yémen et en Syrie.

Ils n’hésitent pas à signer, la main sur le cœur, une résolution garantissant la protection des établissements de santé, alors qu’ils sont directement impliqués ou complices d’attaques contre des professionnels de santé et des patients dans ces zones de conflit.

Le droit de la guerre est né des millions de victimes et des horreurs des deux conflits mondiaux du XXe siècle. Il impose de faire la distinction entre un civil et un combattant, il encadre le devoir de toutes les armées de distinguer les cibles légitimes des sites civils à protéger impérativement. Les établissements de santé sont d’ailleurs spécialement protégés dans le droit humanitaire international. Pourtant, rien n’y fait.

Chaque attaque intentionnelle contre un hôpital représente bien plus qu’un crime de guerre. Elle est la négation des valeurs que nous avons mis des générations à bâtir en imposant ces règles entre ce qui est acceptable pendant une guerre et ce qui ne l’est pas.

A Alep en Syrie, à Abs au Yémen, à Kunduz en Afghanistan, c’est précisément un morceau de toute l’humanité qui a été anéanti sous les bombes. C’est aussi un peu de votre humanité, un peu de mon humanité qui a été massacrée. C’est cela qui rend ces carnages tellement révoltants, inacceptables et écœurants. Une prise de conscience du reniement de nos valeurs est nécessaire, et c’est urgent.

Paul Delaunois