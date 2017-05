Murmures militants / Ne tirez pas sur l’ambulance… /Surtout en mer!

La controverse, si elle n’émanait pas des plus hautes autorités italiennes et européennes, prêterait à rire, car l’accusation est tellement énorme, qu’on a du mal à la prendre au sérieux, et pourtant…

Depuis quelques semaines les organisations non gouvernementales (ONG) – qui prennent en charge une part non négligeable des secours en mer Méditerranée des «coquilles de noix» en perdition chargées de demandeurs de protection internationale et de migrants au large des côtes libyennes – sont accusées tour à tour de servir de «taxis pour les migrants»; «d’augmenter le nombre de noyés»; «d’être financées directement par les trafiquants d’êtres humains»; «d’être de mèche avec les trafiquants»; «de transporter des criminels», pour ne citer que les allégations les plus fréquentes que l’on a pu lire ou entendre dans les médias depuis février de cette année.

Si ces insinuations persistantes, depuis de nombreuses semaines, ont pour conséquence de délégitimer les ONG qui œuvrent courageusement en mer pour secourir les naufragés en détresse, elles ne reposent que sur des rumeurs non vérifiées.

Les allégations jetant le doute sur le rôle des ONG trouvent leur origine dans un rapport confidentiel de décembre 2016, rédigé par Frontex, l’agence européenne des gardes-côtes et de gestion des frontières. Ce rapport repris dans un article du Financial Times accusait ouvertement les ONG de faciliter les activités des passeurs, notamment en procédant directement à des sauvetages sans coordination avec les gardes-côtes italiens et que ces sauvetages étaient peut-être arrangés à l’avance avec les passeurs.

Plus tard, en février de cette année, M. Legerri, le directeur de Frontex, déclarait dans une interview que les ONG constituaient un facteur d’attraction des personnes se trouvant en Libye et qu’elles ne coopéraient pas suffisamment avec les forces de l’ordre en ce qui concerne la lutte contre la traite et les passeurs.

Depuis, une véritable campagne de dénigrement s’abat sur l’Europe, relayée par des personnalités politiques occupant des fonctions importantes, notamment en Belgique par M. Jan Jambon, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui a propagé des rumeurs infondées. Et bien évidemment en Italie, où notamment M. Carmelo Zuccaro, procureur du tribunal de Catane, en Sicile, a affirmé qu’il avait connaissance de contacts entre les ONG et les passeurs, sans en détenir toutefois les preuves. Il a ouvert une enquête à ce sujet. La Commission de la Défense du Sénat italien a aussi ouvert une enquête sur le rôle des ONG comme agent de «l’immigration illégale». Elle conclura le 16 mai en reconnaissant qu’il n’y a pas de collusion entre les ONG et les trafiquants et en saluant l’importance du travail des ONG pour sauver des vies en Méditerranée.

Mais le mal est fait, toutes ces accusions gratuites sont reprises en cœur par les partis populistes italiens comme le Mouvement cinq étoiles et la Ligue du Nord, qui sont amplifiées par les médias. Car comme le dit l’adage populaire: «Il n’y a pas de fumée sans feu…»

Les ONG, soutenues par de nombreuses organisations de la société civile, ont beau rejeter vigoureusement toutes ces accusations, apporter toutes les explications sur leurs activités de secours en mer, le financement de celles-ci, recevoir le soutien de personnalités comme le Premier ministre italien Paolo Gentiloni ou Mme Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, rien ne semble pour l’instant arrêter ces insinuations malveillantes.

Pourtant, les ONG ne sont certainement pas la cause de cette tragédie humaine qui a provoqué la mort de 5.098 personnes en 2016 et plus de 1.000 depuis le début de cette année.

Moi qui croyais naïvement que l’on ne devait pas tirer sur l’ambulance… même sur une ambulance maritime.

Paul Delaunois