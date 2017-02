Murmures militants / L’Europe en avance sur Trump dans la construction de murs anti-migrants

La politique de l’Union européenne face à ce qu’il est convenu d’appeler «la crise des réfugiés» continue d’être cyniquement égale à elle-même. L’Europe paie et l’Etat sous-traitant s’engage à garder les demandeurs de protection internationale, les réfugiés et les migrants sur son territoire ou, pour le moins, à décourager toutes ces personnes en détresse et vulnérables d’aller demander asile en Europe.

C’est sans doute moins «has been» que le mur qu’envisage de construire Trump entre le Mexique et les Etats-Unis, mais cela répond efficacement aux peurs irraisonnées d’une partie croissante de la population européenne.

L’efficacité de «l’accord de la honte» passé entre l’Union européenne et la Turquie en 2016 semble fournir tous les justificatifs à la Commission européenne, toujours présidée par Monsieur Jean-Claude Juncker, pour reproduire la même logique. En effet, depuis avril 2016, les arrivées de migrants et de réfugiés en Grèce sont tombées à moins de 3.000 personnes par mois, alors qu’un an auparavant, au paroxysme de la crise, ils étaient entre 40.000 et 100.000 à débarquer sur les côtes helléniques tous les mois. L’afflux de réfugiés empruntant «l’itinéraire de la Méditerranée orientale» s’est tari grâce à la bonne collaboration du régime de Monsieur Erdogan. Même si des milliers de personnes se retrouvent désormais coincées dans des conditions indignes et inadaptées en Grèce et dans les Balkans. Mais on fait comme si ces gens n’existaient pas.

Les mêmes causes apportant les mêmes effets, les dirigeants européens ont décidé de signer un chèque de 200 millions d’euros à la Libye pour freiner l’arrivée des migrants qui débarquent en Italie par «la route de la Méditerranée centrale». Ce passage est aujourd’hui la voie principale de migrations vers l’Europe. En 2016, 181.000 migrants en provenance des pays africains ravagés par la guerre ou la misère sont arrivés en Europe par cette «route» au départ de la Libye.

Alors qu’importe si plusieurs rapports internationaux dénoncent les violences, les tortures et les mauvais traitements dégradants et inhumains infligés aux migrants en Libye. Qu’importe si ce pays qui est en proie à la guerre civile et aux affrontements entre bandes armées est en train de sombrer dans le chaos. Qu’importe si la dégradation du système de justice est tombée tellement bas que c’est en toute impunité que les groupes armés, les bandes criminelles et les trafiquants contrôlent le flux de migrants de manière arbitraire et cruelle avec l’aide des fonctionnaires. Qu’importe si la Libye n’a pas souscrit à la Convention de Genève sur les réfugiés.

Qu’importe tout cela. Pour les Etats membres de l’UE et la Commission européenne, il est préférable de payer, quitte à écorner un peu plus encore l’application du droit d’asile, du moment que la route de la Méditerranée centrale s’estompe comme celle de la Méditerranée orientale.

Tant que les dirigeants européens donneront la priorité au maintien en dehors de nos frontières des personnes qui doivent être accueillies et protégées, tant que nos dirigeants refuseront d’instaurer des voies d’accès légales et sécurisées vers l’Europe pour les réfugiés, tant qu’ils ne se mettront pas d’accord pour garantir l’application stricte des conventions internationales, et notamment celle concernant le droit d’asile, alors rien dans la politique de l’Union européenne vis-à-vis des migrants ne changera. On continuera de s’autocongratuler en Europe en appliquant des politiques inhumaines.

Ne rien faire n’est pas une option, vu les milliers de victimes que l’on dénombre chaque année parmi tous ceux qui tentent de traverser la Méditerranée à partir de la Libye. Mais la solution prônée par l’Union européenne est une impasse dangereuse. Déléguer le renforcement des frontières de la Citadelle Europe aux Etats extérieurs les moins respectables et aux régimes les plus douteux va, à terme, empêcher nos Etats de dénoncer les exactions ou atteintes aux droits humains dont leurs «partenaires» se rendent coupables et nous entraîner dans des renoncements complices inacceptables.

Paul Delaunois