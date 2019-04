Jean Portante / La viande n’a pas toujours été ce qu’elle est, et si les végétariens en tenaient compte, ils en avaleraient une bonne partie. Mais commençons par le début.

Le mot «viande» descend tout droit du latin classique «vivenda», devenu dans le latin tardif «vivanda». Le deuxième «v», sans doute de moins en moins prononcé, a fini par s’effacer, et nous voilà arrivés à «vianda». Or, c’est justement ce «v» disparu qui nous met sur la piste de la signification, puisque dans «vivanda», on trouve le verbe «vivere», vivre donc.

De ce fait, la «viande» est tout simplement, étymologiquement parlant, «ce qui sert à la vie». Et qu’est-ce qui sert à la vie? Mais la nourriture.

Voilà le sens premier de «vivanda». Et de «viande». Rabelais l’utilise encore dans ce sens-là. Pour dire la viande, il utilise alors le mot «chair». Qui, lui, vient du latin «caro», dont le génitif est «carnis» que nous trouvons dans l’adjectif «carnivore».

Morale de l’histoire, un «viandivore» n’est pas nécessairement un «carnivore». Et, deuxième morale, un fruit pouvant, lui aussi, avoir de la chair, même un mangeur de pomme est un carnivore.