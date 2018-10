Jean Portante / Combien de chevaux y a-t-il dans la poste d’Esch-sur-Alzette?

Vous pensez que je divague. Eh bien suivez-moi dans le voyage du mot «poste».

Il est entré en 1298 dans la langue française. D’où venait-il? Mais d’Italie. Encore un migrant ayant su franchir la frontière sans être arrêté. Sous la forme de «poste de chevaus», et emprunté à Marco Polo. Puis on a perdu sa trace.

Jusqu’à ce qu’on aille l’emprunter une deuxième fois à l’Italie, vers 1480, où, entretemps était né le mot «posta». Qui n’était autre que le participe passé féminin du verbe «porre», «poser» donc.

Les Italiens étaient allés le chercher chez les Romains qui avaient forgé le verbe «ponere».

En français en est resté le «ponant», là où se pose le soleil. Mais aussi le verbe «pondre», poser des œufs quoi.

Or, la «posta» italienne était la place destinée à chaque cheval dans une écurie. Par là, elle est devenue un relai de chevaux. Puis on a confié à ces chevaux du courrier. Puis les chevaux ont disparu, et la poste est restée.

Mais qui lui confie encore son courrier?