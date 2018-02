Jean Portante / Y a-t-il pondération ou pensum dans le poids? Ah, s’il n’y avait pas ce «d» juste avant le «s» la question serait vite tranchée. Et, justement, jusqu’à 1450 environ, on écrivait, et ceci à partir de 1170, «pois», et non «poids» comme on a cru que ça devrait être, lorsque la Renaissance a enjoint aux linguistes de retourner vers la source romaine.

Et ce «d» a conduit directement vers le latin «pondus» qui signifie bien «poids», mais n’est pas, en réalité, à l’origine du mot «poids». «Pondéré», lui doit tout. D’où sort alors vraiment le «poids» qui devrait s’écrire «pois» pour se trahir?

Mais de «pensum», affirment la plupart des étymologistes, qui est la substantivation du participe passé «pensus», c’est-à-dire «suspendu», l’infinitif en étant «pendere» qui par maint détour a abouti à «peser», normal, puisqu’on suspendait les objets dont on voulait déterminer le poids.

Ce qui fait que «pensus» signifie, en plus de «suspendu», «ce qui pèse», «qui a du poids». Illustration: à Rome on utilisait le mot pour fixer le poids de laine qu’un esclave devait filer par jour. Le pensum, quoi.