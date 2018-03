Jean Portante / Il y a plus d’un orage dans le ciel géopolitique, mais d’où vient le mot? En ancien français, on trouve «ore», très rare aujourd’hui, pour dire le vent. On l’écrivait aussi «aure», et on y reconnaît le latin «aura», qui est un vent léger, une brise. On n’est pas très loin de «aer», l’air donc. «Aêr» en grec. C’est donc cela, l’orage: du vent, du mot «ore» prolongé par le suffixe «age», assez courant pour former des mots («feuille», «feuillage»).

Pour trouver du mouvement dans cela, il faut partir du verbe qui a donné le mot «aêr» en grec, à savoir «aêmi», «souffler», et, surtout, de «aúô» (issu de «aúra») venu de la racine indo-européenne «aue» avec le sens de «souffler» également.

Rien de négatif dans tout cela. C’est qu’au début, quand l’orage est entré dans la langue française – vers 1112 –, il désignait un vent favorable. Cela a duré deux siècles tout au plus, puis, comme par magie, il y a eu renversement de sens, et voilà qu’on est dans la tempête, avec ses fortes pluies, dans la tourmente. Il gronde, désormais, l’orage.