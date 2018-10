Jean Portante / Et si l’horizon était une limite et non l’espace qui s’ouvre devant nous? Quelque chose qui nous empêche d’aller plus loin, plutôt que la promesse d’un avenir? Ah, parfois, l’étymologie nous joue des tours!

Tenez, à l’origine du mot «horizon» il y a un mot grec. Le verbe «horizô», dérivé du substantif «hóros». A ne pas confondre avec «hôra», le temps, l’heure. Qui nous a donné les mots «horoscope» (littéralement: «qui regarde l’heure») ou «horloge» (littéralement: «qui dit l’heure»).

«Horizô», en revanche, n’a pas abouti à d’autre mot que «horizon» et ses dérivés tels que l’adjectif «horizontal». Or, «hóros» signifie… «limite», «borne». Les Grecs disaient «hôrizon kuklos». En d’autres mots: «Cercle qui borne la vue». Qui ne permet pas qu’on voie au-delà. Et c’est bien cela, l’horizon: une limite de la vue circulaire pour celui qui en est le centre.

Cette idée de délimitation revient dans l’expression «ligne d’horizon», ce trait qui sépare le ciel de la terre ou de la mer. Si donc l’horizon est une limite, ne devient-il pas étymologiquement redondant de dire de quelqu’un que son horizon est bouché?