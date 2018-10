Jean Portante/ Vous me direz, il est transparent le voyage du mot «e-mail», et je vous répondrai: pas tant que ça. La preuve, les Français l’on répudié dans un premier temps. Et forgé le mot «courriel» ou, même, «mél». Pour «message» électronique, ce dernier.

Cela dit, l’e-mail – il faut mettre un trait d’union pour ne pas le confondre avec «émail» – fait semblant d’être un mot anglais. Certes «mail», en anglais, signifie «courrier». De là l’ardeur des puristes français à préférer la traduction à ce qu’ils taxent d’anglicisme.

Mais c’est faire preuve de mémoire courte. Car l’anglais est, lui, allé chercher «mail» dans la langue… française. Dans le mot «malle». Le mail est de ce fait, à l’origine, une «malle-poste». Puis le contenu s’est substitué au contenant. «Malle» provient du bas vieux-francique «malha» qui désignait un sac, mais aussi le ventre. Les Allemands en ont fait «Mahl», le repas. Ce qui va dans le ventre.

Quoi qu’il en soit, les Français ont tort d’affirmer que «mail» est un anglicisme. Les puristes anglais pourraient leur rétorquer qu’il s’agit plutôt d’un gallicisme venu coloniser la langue anglaise. Et qu’ils le leur ont renvoyé.