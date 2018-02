Après la Moselle, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et les deux départements alsaciens ont déclenché vendredi la procédure d’alerte en raison d’un épisode de pollution atmosphérique à l’ozone, selon un communiqué d’une association de surveillance de la qualité de l’air.

« Pour les départements alsaciens, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges, le premier jour de la procédure d’alerte sur persistance (a été) déclenché » vendredi, selon ATMO Grand Est, association agréée par le ministère de la Transition écologique et chargée de la surveillance de la qualité de l’air.

En raison de l’épisode de pollution atmosphérique, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et les Vosges ont mis en place par arrêté préfectoral des mesures prévoyant l’abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur « les axes autoroutiers et chaussées à voies séparées (…) sans descendre en dessous de 70km/h pour toutes les catégories d’usagers ». Les arrêtés préfectoraux interdisent le brûlage à l’air libre des déchets verts, des résidus agricoles ou des déchets forestiers et l’emploi de feux d’artifice.

« L’utilisation du bois et de ses dérivés comme chauffage d’appoint ou d’agrément dans tous les logements, dès qu’il n’est pas une source indispensable de chauffage, est interdite », selon les préfectures. « Les exploitants des installations classées soumises à autorisation » sont invités à s’assurer « du bon fonctionnement des dispositifs de filtration » et « les travaux générateurs de poussière sur les chantiers ne peuvent être réalisés que si un arrosage permettant l’abattage des poussières est mis simultanément en oeuvre », précise dans un communiqué la préfecture de Moselle.

Des dispositions similaires sont en vigueur dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges La Meurthe-et-Moselle n’a pas pris d’arrêté préfectoral similaire « au vu des prévisions météorologiques annoncées » qui prévoient une amélioration vendredi soir ou samedi, a souligné auprès de l’AFP la préfecture. Dans le Territoire de Belfort, la préfecture faisant état d’un « épisode de pollution aux particules fines », a diffusé jeudi soir « des conseils de comportements », sans décider de mesure d’urgence.

« Les niveaux en particules devraient commencer ou poursuivre leur baisse dès samedi et davantage dimanche, avec des pluies par l’Ouest », a indiqué ATMO Grand Est. « Cet épisode de pollution de type +combustion+ se caractérise par une concentration en particules PM10 majoritairement d’origine carbonée, issues de la combustion de chauffage et/ou de moteurs de véhicules, (dont) la dispersion est défavorisée par des conditions météorologiques stables », a expliqué l’association.