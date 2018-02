Le commissaire européen Pierre Moscovici (PS) a violemment critiqué lundi les propos « off » de Laurent Wauquiez devant des étudiants à Lyon, dénonçant une stratégie « cynique » qui vise à « aller chercher les électeurs d’extrême droite ».

« Ceux qui s’imaginent qu’il va se recentrer se font de douces illusions. Il y a en lui de la brutalité, peut-être même une forme de violence (…) Ses propos abaissent, salissent le débat public », a dit sur Radio Classique l’ancien ministre de l’Economie, qualifiant M. Wauquiez de « dirigeant qui n’a absolument aucun scrupule ». Pour l’ancien député du Doubs, « la présidence de la République suppose tout de même qu’on ait la capacité de rassembler les Français, qu’on ait le sens de la vérité, qu’on montre qu’on est un homme d’Etat avec une conception élevée des choses, et là M. Wauquiez avec sa volonté de parler cash confond cash et trash ». « Il va vraiment très bas dans le débat public. Oui c’est du le Pen, oui ça rappelle ce que fait Donald Trump, mais en plus stratège, parce que je crois que derrière ça il y a une idée, c’est d’aller chercher les électeurs d’extrême droite qui sont déçus de Madame Le Pen, qui la trouvent presque trop politiquement correcte, en utilisant les mêmes techniques, le même vocabulaire », a-t-il ajouté. Le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires dit de cette stratégie qu’elle est au demeurant « risquée, parce qu’au final elle interdit de rassembler ». « Je ne dirais pas qu’il a fait exprès, je pense que ça s’inscrit dans une stratégie de sa part, une stratégie qui est cynique, mais qui n’est pas forcément stupide, une stratégie qui aussi est celle d’un homme pour qui la fin justifie les moyens (…) Je pense vraiment que Laurent Wauquiez n’est pas un atout pour le débat public en général », a-t-il affirmé.

Interrogé sur ses propres ambitions, M. Moscovici a confirmé qu’il « n’exclu(ait) pas » d’être candidat à la succession du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, même s’il ne s’y « prépare pas ».