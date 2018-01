Jean-Louis Schlesser /En tapant dans Google les termes «Tax Rulings Luxembourg», j’obtiens 90.000 résultats qui sont en règle générale autant de commentaires indignés.

Un total de 10 millions d’euros de taxes à régler à l’administration pour pouvoir être considéré comme éligible au bénéfice des remises et rabais d’impôts et pour pouvoir compter sur la signature des successeurs de Monsieur Marius Kohl. Ensuite, bien sûr, des sommes non divulguées en impôts payés aux autorités luxembourgeoises à opposer aux centaines et centaines de millions volés à d’autres pays.

Toujours dans Google, si je tape «Jean-Claude Juncker», j’obtiens 12 millions de résultats. Plutôt pas mal pour notre ordonnateur de la grande arnaque de l’optimisation fiscale précitée. Weinstein me donne 53 millions de résultats contre presque 11 millions pour Catherine Deneuve qui, ainsi, est battue par Juncker.

Si je tape «MeToo», j’obtiens 105 millions de résultats! En revanche, si je tape «En Marche Luxembourg Schneider», je n’obtiens pas grand-chose bien que cette idée de l’excellent Etienne Schneider de rénover le LSAP risque de mettre le feu aux poudres au sein du parti socio-démocrate qui, abusivement, se prétend toujours «ouvrier». Il faudra sans doute y revenir quand les choses se seront envenimées. Etienne Schneider bataillant contre Claudia Dall’Agnol et Franz Fayot: je m’en lèche déjà les babines.

Avec un score de 105 millions de «hits» pour MeToo, il faudrait peut-être reparler de nos mœurs dépravées, à nous les hommes, et revenir sur cette pauvre Catherine Deneuve, laquelle, selon certaines, avec l’appel pour revenir à la raison qu’elle a cosigné, donnerait le champ libre à tous les violeurs, frotteurs, peloteurs, sombres brutes et maris violents. Je ne suis pas certain que l’hystérisation à outrance voulue et obtenue par les «féministes» du #MeToo et du #balancetonporc – cet amalgame entre les comportements pathologiques tombant sous le coup de la loi et les façons de faire de ceux qui, pour citer le texte de l’appel cosigné par Deneuve, «n’ont eu pour seul tort que d’avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses « intimes » lors d’un dîner professionnel ou d’avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l’attirance n’était pas réciproque» – soit efficace. Il est dommage que le féminisme et le juste combat contre le machisme soient actuellement récupérés pour faire l’éloge et la promotion d’un monde fait de délations, d’exécutions médiatiques sommaires, de répression bigote, de régression morale.

N’oublions pas qu’en Europe le pays où la répression sexuelle normative était la plus sévère fut également celui où les horreurs et les exactions commises par ceux qui s’érigeaient justement en gardiens inflexibles de cette morale, les membres du clergé catholique, furent les plus nombreuses et les plus dégueulasses.

Le parallèle que certains font entre l’hystérie de la période actuelle et les sombres années du maccarthisme n’est peut-être pas aussi spécieux qu’il en a l’air dans un premier temps. «L’histoire se répète toujours deux fois, la première comme une tragédie, la seconde comme une farce», disait Karl Marx. En revanche, si le combat pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes, le vrai enjeu, progresse indubitablement, ce n’est certainement pas grâce aux #balancetonporc, mais malgré eux.