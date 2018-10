Le 2 octobre, le Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin) a adopté la proposition de la Commission européenne, modifiant la directive TVA, pour accorder aux États membres la possibilité d’appliquer aux publications électroniques les mêmes taux de TVA que ceux appliqués aux publications imprimées.

Lors de la réunion, qui s’est tenue à Luxembourg, le ministre Pierre Gramegna est intervenu pour saluer l’avancée que constitue cette modernisation de la directive TVA pour le développement des technologies digitales et pour souligner l’importance qu’elle représente pour les consommateurs européens.

Pour le Luxembourg, le support du livre, qu’il soit électronique ou en papier, ne change rien à sa valeur culturelle et éducative. Tout comme le livre «traditionnel», le livre électronique est un bien fondamentalement culturel et éducatif, dont la circulation mérite d’être encouragée. Dès lors, le Luxembourg a toujours défendu le principe selon lequel le consommateur doit pouvoir acheter un livre au même taux de TVA, que ce soit en ligne ou en magasin, d’autant plus que les publications électroniques permettent souvent une diffusion moins coûteuse et plus écologique que les publications traditionnelles.

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, conclut: «Je me réjouis de cette décision, qui met fin à la différence de taux de TVA entre publications imprimées et électroniques. Le Luxembourg, ensemble avec ses partenaires, a réussi à se faire entendre, en défendant le principe de la neutralité technologique. Je me réjouis que désormais, d’un point de vue fiscal, ‘un livre est un livre’ indépendamment de son support.»

Communiqué