Pour accompagner les entreprises luxembourgeoises souhaitant développer leurs activités à l’étranger et faire la promotion économique ciblée du Grand-Duché à travers le monde, le ministère de l’Économie dispose d’un réseau de 8 «Luxembourg Trade and Investment Offices» (LTIO) qui sont établis aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Chine, en Israël, aux Émirats arabes unis et à Taïwan.

À partir d’aujourd’hui, le ministère de l’Économie propose aux étudiants luxembourgeois qui ont obtenu leur diplôme universitaire ou Master, des stages rémunérés d’une durée de trois mois dans les 8 bureaux de promotion économique qui se trouvent à New York, San Francisco, Séoul, Tokyo, Shanghai, Tel-Aviv, Abu Dhabi et à Taipei.

Les jeunes intéressés peuvent faire parvenir leur candidature motivée au ministère de l’Économie – Direction générale de la promotion du commerce extérieur (19-21, boulevard Royal ; L-2449 Luxembourg) à l’attention de Sarah Haunert (tél.: 247-84109 / e-mail: sarah.haunert@eco.etat.lu) en indiquant quel LTIO serait leur premier choix.

Communiqué